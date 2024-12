I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Ole Martin Westgaard at meglerhuset opprettholder sin kjøpsanbefaling for Kid med et kursmål på 165 kroner. Aksjen ble omsatt for 131,40 kroner før børsåpning.

Westgaard viser til selskapets sterke vekstutsikter, lønnsomhet og solide historikk, som han mener ikke er tilstrekkelig reflektert i dagens verdivurdering.

Analysefakta Aksje: Kid Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 165 (165)

For fjerde kvartal forventes inntekter på 1,342 milliarder kroner, opp 6,9 prosent på årsbasis, med en estimert driftsmargin før ned- og avskrivninger (ebitda) på 26,3 prosent. Driftsresultatet er estimert til 327 millioner kroner, i tråd med konsensus. Resultatet ventes delvis påvirket av høyere fraktrater og valutarelaterte effekter, men den sterke omsetningen drives av økt salg i eksisterende butikker og én nyåpnet butikk.

Videre peker Westgaard på solide retailstatistikker i Norge, med en oppgang på 17,5 prosent på årsbasis for hjemmetekstiler i oktober, mens Sverige forventes å oppleve bedret forbrukerklima i 2025 grunnet reallønnsvekst og lavere renter. Kid har tidligere guidet for at driftskostnader som andel av salget vil holde seg stabile, og resultatene for fjerde kvartal ventes å bekrefte en moderat kostnadsvekst sammenlignet med tredje kvartal.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.