Den britiske kjeden Card Factory har måtte tåle kritikk og forklare seg for et panel etter at selskapet ikke innfridde et regelsett for å bedre kjønnsbalansen i britiske børsnoterte selskaper.

Regelverket som var gjeldende fra april 2022, er innført av det britiske tilsynsorganet for finansmarkedene.

Butikken for fest

Card Factory som selger bursdagskort og andre hilsningskort, samt gaver og festprodukter, har ikke klart å innfri et krav om minst 40 prosent kvinner i styret.

Selskapet ble etablert av et ektepar i 1997 og har siden da vokst til over 1.000 butikker i Storbritannia og Irland.

Det var spesielt etter at selskapet gikk på børs i 2014 at veksten skjøt fart. I fjor omsatte kjeden for 463 millioner pund og leverte en bunnlinje etter skatt på 44,2 millioner pund.

POPULÆR KJEDE: Når briter og irer skal ha fest og moro eller gratulere noen ved en anledning, så stikker de innom Card Factory og bruker litt på penger på kort, ballonger og gaver. FOTO: DREAMSTIME

14 prosent kvinner

Før siste generalforsamling hadde Card Factory kun ett kvinnelig medlem i styret som besto av syv personer. Dermed var kvinneandelen 14 prosent, langt bak kravet om 40 prosent representasjon.

For å nærmer seg kravet ble det besluttet å redusere styret med ett medlem og ta inn én kvinne til.

Dermed spratt kvinneandelen i styret opp til 33 prosent. Men det var fortsatt lavere enn hva regeleverket sier.

For å nå kravet om 40 prosent kvinner i styret kunne man beholdt syv styremedlemmer og heller valgt inn to kvinner.