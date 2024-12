Ny bobil-konkurs rett før jul

I begynnelsen av desember gikk Tellus Caravan og Fritid konkurs. Som følge av morselskapets kollaps, falt de mange avdelingene rundt om i Norge sammen som et korthus.

Det er private equity-selskapet Credo Partnes som har eid kjeden som selger og leier ut bobiler og campingvogner i Norge, Danmark og Tyskland.

Ambisjonen var å etablere Nord-Europas største bobil- og campingvognforhandler.

Men i stedet for å bli størst i sitt marked, har enda et selskap i Credo-strukturen gått over ende.

Konkurs i Volda

Lille julaften mottok Follo og Nordre Østfold tingrett nok en oppbudsbegjæring knyttet til Tellus-kjeden.

Ifølge en kjennelse fra retten er gjelden i selskapet Tellus Volda AS på 27,9 millioner kroner.

Selskapets aktiva, som består av driftsløsøre, inventar og utstyr har en anslått verdi på bare 65.000 kroner.

Advokat Thomas Nordtvedt i Ski er oppnevnt som bostyrer.

Kjøpte konkursbo

I forrige uke kunne Finansavisen fortelle at Moods of Norway-gründer Jan Egil Flo har kjøpt 600 bobiler og campingvogner av Sparebank 1 Østlandet, som var største kreditor i Tellus Caravan og Fritid.

Bostyrer har overlatt alle kjøretøy og vogner med en samlet utsalgsverdi på 400 millioner kroner til banken.

Flo har planer om å få gjenåpnet flere av utsalgstedene i Norge, og har fått med seg to tidligere drivere på eiersiden i det nyopprettede selskapet WSF Gruppen.

Sviktende marked

Tellus Caravan og Fritid omsatte for vel 1,5 milliarder kroner i fjor, men høyere renter og økt arbeidsledighet har rammet markedet hardt. Etter flere år med vekst peker pilene nå nedover.

Salgssvikten, som er den svakeste for hele markedet på 15 år, har ført til press på salgsmarginer og nedskrivinger av verdier på vogner og biler på lager.

Driftsresultatet til Tellus-kjeden endte på minus 113 millioner kroner i 2023. Når finanskostnader på 58 millioner var bokført, måtte eierne notere seg for et tap på 171 millioner.

Uten tilførsel av frisk kapital, endte det hele med konkurs.