«Vi har tro på selskapet, posisjonen og selskapets langsiktige potensial», sa Verdane-partner Bjarne Kveim Lie om Desenio til Finansavisen i mars 2022.

Natt til julaften annonserte det Verdane-eide plakatselskapet Desenio at det har inngått en avtale med obligasjonseierne, en uke etter at lånet på 1,1 milliarder svenske kroner gikk til forfall.

De eksisterende eierne blir sittende igjen med 5 prosent av selskapet, mens långiverne får 95 prosent av aksjene ved konvertering av gjeld til aksjer.



– Det var virkelig ikke planen å komme med dette natt til julaften, men det var noen detaljer som dro ut på tiden, sier adm. direktør Fredrik Palm til den svenske avisen Breakit.

Eventyr ble mareritt

Største aksjonær i Desenio er oppkjøpsfondet Verdane, som sitter med litt over 25 prosent av aksjene. Verdane kom inn på eiersiden i 2016, og solgte seg ned fra 75 prosent i forbindelse med børsnoteringen.

Kostprisen til Verdane var rundt 100 millioner kroner, og de fikk ut rundt 3,8 milliarder kroner i nedsalget – som viste seg å være perfekt timet.

Kort tid etter børsnoteringen måtte selskapet melde markedet om at inntjeningen hadde begynt å falle fra de kunstig høye nivåene under pandemien.

Milliardlånet, som ble tatt opp i forbindelse med et oppkjøp i 2020, hadde bidratt til å kvele lønnsomheten på grunn av høye rentekostnader.



Noteringskursen ble satt til 72 svenske kroner, noe som priset hele selskapet til 11 milliarder kroner. Sist omsatte kurs var 0,22 svenske kroner, tilsvarende et verdifall på 99,7 prosent siden notering.

Av andre kjente norske aksjonærer finner man Sundt-familien. Andresen-familiens Ferd var aksjonær frem til desember i fjor, og solgte med stort tap.

– Relativt god avtale

Etter restruktureringen går nettogjelden fra 994 millioner svenske kroner til 316 millioner svenske kroner. Også långiverne må tåle et betydelig tap: De må nedskrive verdien av obligasjonene med 75 prosent i bytte mot at aksjonærene går med på en utvanning på 95 prosent.

TAPSINVESTERING: Johan H. Andresen junior, her flankert av datteren Alexandra Andresen (t.v.) og ektefellen Kristin G. Andresen. Foto: Iván Kverme

– Etter omstendighetene synes vi dette er en relativt god avtale for aksjonærene. Alternativet er verre. Hvis den ekstraordinære generalforsamlingen ikke stemmer for dette forslaget, blir det konkurs, sier Palm til Breakit.

Han sier til avisen at det var tilfredsstillende å få på plass restruktureringen.

– Nå kan alle ansatte endelig fokusere kun på driften. Forutsatt at forslaget blir godkjent, trenger ingen å være bekymret for jobbene sine. I bunn og grunn har vi faktisk en virksomhet som tjener over 100 millioner kroner. Problemet har vært den uholdbart store gjelden, sier Palm.

Han er fortsatt innstilt på å lede selskapet.

– Så lenge jeg har tillit fra styret, føler jeg et stort personlig ansvar overfor både nye og gamle aksjonærer til å fortsette, sier Palm.