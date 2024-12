– Milrab har en sterk markedsposisjon innen friluftssegmentet og et utmerket rykte i Norge. Sammen ser vi frem til å videreutvikle tilbudene våre, sier Mikael Nilsson, adm. direktør i Widforss.

Selskapet overtok nylig Milrab, en norsk nettbutikk for friluftsutstyr.

Transaksjonen fant sted i første halvdel av november, men den har til nå ikke vært omtalt utenfor nisjemedier.

Widforss ble grunnlagt i 1729, og er én av Sveriges eldste aktører innen jakt og friluftsliv.

Milrab (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 210,9 247,1 Driftsresultat −57,5 −30,9 Resultat før skatt −59,9 −30,4 Årsresultat −53,8 −23,7 Eiere: Sterna Holdco, som i sin tur eies av Torall (Finn Magnus F Torall, 23,7 %), Laga Holding (Lars Andreas Grønningsæter Aglen, 10,8 %), Rcj Holding (Rolf Christopher Jerving, 9,4 %), Åsmund Kveim Lie Holding (Åsmund Kveim Lie, 8,6 %), Håkon Clausen (Håkon Hagen Clausen, 7,9 %), andre (39,7 %).

Ellevilt pandemiår

Milrab startet i 2005. Opprinnelig var ideen å tilby taktisk utstyr som oppfylte kravene til militære spesialenheter i Norge. Det vil si utstyr som tåler ekstra harde påkjenninger, og som fungerer optimalt i krevende situasjoner.

Selskapet vokste i flere år, og hadde et ellevilt år under pandemien, med en omsetning på over 800 millioner kroner. Da lekte Milrab-gründer Finn Magnus Torall med tanken om å ta nettbutikken sin på børs.

Men gjenåpningen av samfunnet satte en brå stopper for netthandelsfesten – og børsdrømmen, skrev Kapital i oktober 2024.

Salget kollapset, og i 2021 omsatte selskapet for kun 267 millioner kroner. De påfølgende årene ble det ytterligere nedgang.