XXL melder at emisjonen på 600 millioner kroner nå er fulltegnet. Selskapets større aksjonærer, deriblant Frasers Group som tidligere kom med bud, har deltatt.

Pengene skal blant annet brukes til å nedbetale et lån brolån på 200 millioner kroner.

Emisjonskursen er satt til 10 kroner pr. aksje, som er litt under mandagens sluttkurs på 11 kroner.

Følgende avlyses generalforsamlingene som skulle gjennomføres tirsdag 7. og fredag 17. januar. Her var det planlagt at aksjonærene skulle stemme over tidligere forslag til emisjon og en granskning.

Styreleder i XXL, Håkan Lundstedt har følgende kommentar til den fulltegnede emisjonen i børsmeldingen:

«Styret er fornøyd med denne løsningen, som involverer alle de største aksjonærene, og som gjør det mulig for selskapet å fokusere fullt ut på gjennomføringen av sin strategi. Den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen representerer en helhetlig finansieringsløsning som styret mener er i alle aksjonærers beste interesse. Vi er takknemlige for aksjonærenes og bankenes fortsatte støtte og tro på selskapets langsiktige muligheter. Dette vil gi et solid grunnlag for å levere på omstillingsplanen vår,» skriver styrelederen i børsmeldingen.

Fjerde kvartal

Selskapet kommer i samme børsmelding ut med en oppdatering på fjerde kvartal. Der kommer det frem at selskapet omsatte for rett i overkant av 2 milliarder kroner i kvartalet. De anser fortsatt markedet som utfordrende, og poengterer at det er spesielt vanskelig i Finland. Selskapet opplyser også om at de har hatt likviditetsutfordringer i kvartalet. De har dermed valgt å fokusere på volum istedenfor marginer som et tiltak for å bedre likviditeten.

Adm. direktør Freddy Sobin ser likevel flere positive tegn i kvartalet, og peker på at emisjonen vil være med på å styrke kundetilbudet deres.

«I løpet av fjerde kvartal opplevde vi en økning i kundetrafikk og en forbedring i salgsresultatene. Vår kategorigjennomgang og prisjustering, kombinert med attraktive tilbud under Black Week og jul, har blitt godt mottatt av kundene, til tross for et utfordrende og konkurransepreget marked. Fullføringen av den annonserte emisjonen vil gjøre det mulig for oss å ytterligere styrke vårt totale kundetilbud, for å befeste vår posisjon som markedsleder i det nordiske massemarkedet og drive vekst i omsetningen. Ved å fortsette å gjenopprette vårt valuta for pengene-løfte på tvers av våre produktnivåer, god, bedre, best, vil vi være godt posisjonert til å levere økt verdi til kundene våre, samtidig som vi styrker vår konkurranseevne i markedet,» skriver Sobin i børsmeldingen.

XXL-aksjen har falt 91 prosent på børs det siste året.