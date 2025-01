Britiske butikkaksjer stuper

Britiske Marks & Spencers aksjekurs falt 8 prosent torsdag. Butikkjeden meldte at matvaresalget i fjerde kvartal økte med 8,9 prosent på årsbasis, mens veksten for kategoriene klær, hjem og kosmetikk var beskjedne 1,9 prosent. Tallene oversteg konsensusestimatene, men investorene hadde tilsynelatende ventet enda bedre nyheter. Det hjalp ikke at toppsjefen snakket om vedvarende kostnadspress og økonomisk motvind.

Også for en annen britisk butikkjede, B&M, ble nedturen på 8 prosent. Konsernet meldte om en omsetningsvekst på beskjedne 2,8 prosent i fjorårets siste tre måneder, justert for valutaendringer. I tillegg ble ebitda-guidingen for regnskapsåret som avsluttes 29. mars justert fra 620-660 millioner pund til 620-650 millioner pund. B&M selger alt fra leker til matvarer, med et fokus på «verdi for pengene».

I Storbritannias handelsbransje fikk Greggs ebda ner juling. Aksjen stupte 14 prosent, etter at bakerikjeden fortalte at salget i fjerde kvartal bare økte med 2,5 prosent på en like-for-like-basis. Den skuffende utviklingen skyldtes færre kunder og generelt laber trafikk i britiske handelsgater, ifølge ledelsen.

Tre gruveselskaper – Fresnillo, Antofagasta og Anglo American – var derimot blant børsvinnerne, med kursløft på 3-4 prosent. Førstnevnte er verdens største sølvprodusent, mens Antofagasta er en leder i kobbermarkedet. Anglo American leverer begge disse metallene, samt en rekke andre. Oppgangen skyldtes at høyere metallpriser. Både kobber og sølv ble mer enn 1 prosent dyrere.

I USA var børsene stengt i anledning tidligere president Jimmy Carters død den 29. desember i fjor. Det ble imidlertid omsatt statsobligasjoner, og ved firetiden lå renten på den 30-årige versjonen nær 4,90 prosent. Tirsdag var nivået helt oppe i 4,93 prosent, mer enn noen gang siden 2007.

Den seneste tidens renteoppgang skyldes delvis høyere inflasjonsforventninger. Obligasjonsmarkedet priser nå inn en snittinflasjon på 2,5 prosent i de neste fem årene, noe som er 0,6 prosentpoeng mer enn for knappe fire måneder siden.