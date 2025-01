Det er mange fordeler med demokrati, Hegnar

Vi synes det er pussig at Trygve Hegnar svermer for et selskap som springer ut av hensynsløs politikk og styre i et kommunistisk diktatur. Temu er nemlig også et resultat av kinesisk politikk: Slavearbeid og miljøgifter. Kombinert med finansoppblåst juks som skyr markedskonkurranse med spilleregler. Privat subsidiering av frakt og markedsføring gjør at regnestykket ikke trenger å gå opp. Slik kan Temu i realiteten selge med tap.

I store nettbutikker er i tillegg opphavsretten kraftig svekket. Kopi i dette omfanget er en del av gamet.

For det er mange fordeler ved å leve i et demokrati. Også i markedet. Forbrukerbeskyttelse er ikke en småting. En av dem er å vite at du kan sende barna dine ut på Halloween uten å bli forgiftet, i alle fall ikke på annet enn sukker.

At Hegnar plutselig har omtanke for Temu-glade nordmenn er ikke annet enn patroniserende. «La de fattige få kose seg!» ser ut til å være budskapet. En ting er å ikke være opptatt av helse og sikkerhet. Men plutselig er ikke konkurranse viktig for Hegnar heller, fordi han synes det er gøy at offentligheten blir provosert og bekymret for utviklingen.

Daniel Torkildsen Lea fra Oslo Handelsstands Forening oppsummerer godt i sitt debattinnlegg hvordan Temu utfordrer demokratisk og markedsstyrt konkurranse. Vi kan føye til produktansvarsloven. Den sikrer at varer og tjenester ikke er for helsefarlige eller miljøskadelige. Netthandel med utenlandske selskaper er ikke underlagt alle disse lovene. Som forbruker er du for eksempel selv ansvarlig for at varene du importerer fra utenlandske nettbutikker er trygge og i tråd med norsk regelverk.

Den jobben gjør vanligvis butikken for deg. «Alle» produserer jo varer i Kina og andre land med problematiske arbeidsforhold. Men selv Hennes & Mauritz må forholde seg til loven, og vi er i konstant dragkamp om utviklingen. Heldigvis.

Anja Bakken Riise

Leder i Framtiden i våre hender