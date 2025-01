Bostyrer Leif Petter Madsen i Wikborg Rein som har fått ansvaret med å rydde opp etter konkursen i interiørkjeden Home & Cottage har solgt konkursboet til kjeden med aksept fra panthaverne.

Det var registrert fem frivillige pant i konsernet på totalt 79 millioner kroner.

Samtidig var den totale gjelden i selskapsstrukturen omtrent 166 millioner kroner på konkurstidspunktet, ifølge en kjennelse fra Ringerike Asker og Bærum tingrett.

Selger til Bjarøy

Konkursboet har i samarbeid med panthaverne kommet til enighet med Bjarøy Handel om salg av alle varene i de 14 butikkene i kjeden. Advokat Nils Holger Koefoed i Ro Sommernes opplyser om dette i en melding til Finansavisen fredag morgen.

Hvor mye Bjarøy Handel har betalt for varelageret er uklart.

Fra mandag 20. januar vil det bli konkurssalg i butikkene inntil reoler og lager er tømt.

Over 160 mennesker mistet jobben da kjeden erklærte seg selv konkurs onsdag. Noen av dem får jobbe videre for Bjarøy Handel, inntil konkurssalget er over.

Salgssvikt og underskudd

Home & Cottage har slitt de siste årene. Salget har dalt, konkurransen mot blant annet Kid Interiør har vært knallhard og selv en kapitalinnsprøyting på 30 millioner i fjor og et kriselån til kjeden på 25 millioner kroner i fjor etter en restruktureringsprosess, berget ikke kjeden.

Når julesalget og alle tilbudene i den store salgsmåneden november i tillegg sviktet, var det kroken på døren.

I 2023 endte underskuddet på 81 millioner kroner, og det var også rød regnskapstall for fjoråret. De vil bli kjent når bostyrer legger frem sin midlertidige innberetning for retten 31. mars.

Kan selge butikker

Ifølge SEB-analytiker Håkon Fuglu kan den børsnoterte interiørkjeden Kid tjene gode penger på konkursen i Home & Cottage.

– Home & Cottage har slitt i flere år, og det er sannsynlig at Kid allerede har vurdert butikkporteføljen deres. Spørsmålet er hvor mange av disse lokasjonene som faktisk er interessante for Kid, sier Håkon Fuglu.

Koefoed i advokatfirmaet Ro Sommernes opplyser til Finansavisen at man ser på mulighetene for å selge enkeltbutikker for å sikre varig drift på enkelte lokasjoner.

– De som er interresert må hevnde seg til Bjarøy Handel, sier Koefoed.