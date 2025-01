Sjokktall fra Puma

Man skulle tro også Puma ville imponere, etter at Adidas la frem knallsterke tall onsdag. Det motsatte var tilfellet. Produsenten av sportssko og -klær fikk et kursfall på 22 prosent, mer enn noen gang siden september 2001, etter at foreløpige tall for fjerde kvartal ble publisert.

Bunnlinjen på 24 millioner euro var mindre enn halvparten av konsensusestimatet, mens topplinjen på 2,29 milliarder euro bommet med 20 millioner euro. Justert for valutaendringer utgjorde salgsveksten 10 prosent, mens tilsvarende for Adidas var 19 prosent. Ledelsen snakker nå om å effektivisere Puma, blant annet ved å flytte ansatte til områder som bidrar til økt vekst, som markedsføring.

Svenske Sandvik, som blant annet lager utstyr til gruvebransjen, fikk derimot et kursløft på 7 prosent. Selskapet meldte om et uventet høyt ordreinntak og hevdet at amerikanske tollavgifter ikke er noen stor trussel. Etterspørselen i Europas bilsektor er svak, mens andre segmenter og geografiske markeder trekker i riktig retning.

Fra USA kom det en rekke positive kvartalsrapporter. American Airlines, GE Aerospace og McCormick presenterte overraskende sterke inntekter og nettoresultater, mens gruvegiganten Freeport-McMoRans inntekter skuffet.

Av disse skapte GE Aerospace mest begeistring blant investorene. Aksjen var ved halv fem-tiden opp med over 7 prosent. Selskapet tjente nesten 50 prosent mer enn ventet, delvis fordi det ble solgt langt flere flymotorer enn analytikerne hadde sett for seg.

For øvrig var det tegn på svakhet i det amerikanske jobbmarkedet. Antallet på arbeidsledighetstrygd steg i forrige uke til 1.899.000, noe som var 39.000 mer enn ventet og flere enn noen gang siden november 2021.

I tillegg viste spørreundersøkelser at optimismen i næringslivet sank i både Frankrike og Storbritannia. Den franske indeksen ligger nå på det nest laveste nivået siden desember 2020, mens den britiske versjonen i dette årtusenet bare har vært betydelig verre under coronapandemien, den globale finanskrisen og dotcomkrakket.