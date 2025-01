Trump sier han «helst ikke» vil øke tollen på varer fra Kina

Andre del av et intervju med Trump på Fox News ble sendt natt til fredag norsk tid. Her fikk presidenten spørsmål om flere utenrikspolitiske saker.

Tidligere har Trump varslet en kraftig økning av tollen på varer blant annet fra Mexico, Canada, EU og ikke minst Kina. I intervjuet sa han at muligheten for økte tollsatser gir ham stor makt over Kina.

– Det ønsker dem ikke, og jeg vil helst ikke bruke det. Men dette er stor makt over Kina, sa presidenten.

Trump hadde nylig en samtale med Kinas president Xi Jinping, og i intervjuet beskrev han samtalen som «vennlig».

Uttalelsene utløste oppgang på børsene i Kina og flere andre land, ifølge Reuters. Den kinesiske valutaen yuan styrket seg.