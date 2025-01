Luksusaksjer til topps fredag

Kinas svake økonomiske utvikling har bidratt til å senke forventningene til luksussektoren, men britiske Burberry klarte seg bedre enn fryktet i fjorårets siste kvartal. Mens analytikerne hadde anslått et omsetningsfall på 12 prosent, var fasiten mer beskjedne 4 prosent. Tallene er justert for valutaendringer. Etterspørselen svekket seg i alle markedene, bortsett fra Nord- og Latin-Amerika. Toppsjefen tok æren for den positive overraskelsen, mens analytikerne viste til USAs sterke økonomi, kryptogevinster og en positiv Trump-effekt.

Burberrys aksjekurs steg med 10 prosent, mens fire andre luksusaksjer – Gucci-eieren Kering, motehuset Moncler samt brennevinsprodusentene Pernod Ricard og Davide Campari – fikk løft på 3-4 prosent.

Ericsson skuffet derimot stort og fikk et kursfall på 11 prosent. Inntektene på 6,77 milliarder dollar var 190 millioner dollar lavere enn konsensusestimatet, hovedsakelig grunnet dårlig salg av telekomutstyr i India. Lyspunktet var Nord-Amerika, der omsetningen økte med 54 prosent.

Amerikanske Verizon Communications var ved halv fem-tiden opp med 1 prosent. Telekomgigantens topplinje var langt bedre enn ventet, mens inntjeningen oversteg konsensusestimatet med en knapp cent.

American Express-kursen sank på sin side med nesten 3 prosent. Også kortkjempen slo konsensusestimatet med en hårsbredd, mens inntektene var helt på linje med forventningene.

På makrofronten kommer det smått om sen oppmuntrende tall fra eurosonen og Storbritannia. PMI-målinger for begge overrasket positivt i denne måneden, og i eurosonen er privat sektor nå i vekstmodus, for første gang siden august i fjor.

Veksten er imidlertid langt sterkere i USAs næringsliv, der en tilsvarende indeks lå på 52,4. Dette var ned fra 55,4 i desember. Den amerikanske industrien opplever igjen økt aktivitet, for første gang på seks måneder. PMI for tjenesteytende sektor skuffet derimot stort.