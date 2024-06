Aqua Bio Technology har inngått avtale om å kjøpe alle utestående aksjer i frakt- og logistikkselskapet Jetcarrier, går det frem av en børsmelding onsdag.

Kjøpesummen kan komme opp i 241 millioner kroner, hvorav 126 millioner brukes til å tegne 18 millioner Aqua Bio-aksjer til kurs 7 kroner. Dette er 80 prosent over gårsdagens sluttkurs på Euronext Expand: 3,89 kroner.

Aksjen reagerte rett opp da handelen startet, og onsdag ettermiddag står den i 5,48 kroner – opp over 40 prosent. Utviklingen er til glede for Roger Hofseth og hans RH Industri, som er største aksjonær med 15,7 prosent eierandel.

Kan toppe børsverdien

Før børsåpning onsdag var markedsverdien av Aqua Bio Technology 228 millioner kroner, fordelt på 59 millioner aksjer. Kjøpesummen for Jetcarrier kan potensielt altså overstige verdien av hele Aqua Bio.

Resten av oppgjøret skjer i kontanter. 35 millioner kroner skal betales innen november 2024, 20 millioner i november 2025, mens de siste 60 millionene avhenger av at Jetcarrier klarer et driftsresultat på minst 73 millioner kroner samlet i regnskapsårene 2024-27.

Jetcarrier håndterer i dag millioner av sendinger for B2B- og B2C-markedet årlig. I 2023 dro konsernet inn inntekter på nesten 350 millioner, med et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 13 millioner kroner. Tallene for første kvartal viste i snitt 6 prosent topplinjevekst og 30 prosent vekst i EBITDA.

Kjente merkevarer

2024-prognosen er inntekter på 365 millioner kroner for konsernet som i dag jobber med kjente merkevarer som Nike, Asendia, Victoria's Secret, HP og YunExpress.

Aqua Bio Technology hadde i første kvartal i år 35 millioner kroner i bruttoinntekter på konsolidert basis, med et positivt EBITDA. Ifølge rapporten var selskapet da i rute til å nå tidligere kommuniserte guiding på 140-150 millioner kroner i 2024.

Inklusive et integrert Ovalen, og forutsatt et fullført 3D Innovation Nordic-oppkjøp i andre kvartal, guidet Aqua Bio 200-210 millioner kroner i 2024-inntekter (over 250 millioner kroner pro forma).