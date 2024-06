Full krangel om prisene for slankemedisin i USA

Senatskomitéen for helse, utdanning, arbeid og pensjon i USA uttalte fredag at toppsjefen for det danske slankemedisinselskapet Novo Nordisk, Lars Jørgensen, skal frivillig ha godtatt å stille som vitne under en høring angående prisforskjeller i USA for slankemedisinene Wegovy og Ozempic.

Ifølge Reuters hadde komitéen i utgangspunktet planlagt å møte den 18. juni for å avgjøre om de skulle stevne det danske legemiddelselskapet, men dette er nå avlyst ettersom Jørgensen frivillig vil vitne foran komitéen i september.

«Komiteen ser frem til at Jørgensen forklarer hvorfor amerikanere betaler opptil ti eller femten ganger mer for disse medisinene enn folk i andre land» sa lederen for komitéen, Bernie Sanders, fredag.



Store prisforskjeller

I april kunngjorde komitéen i det amerikanske senatet at de hadde startet en etterforskning av prisene på slankemedisinene til Novo Nordisk, Ozempic og Wegovy, i USA.

Ifølge Reuters skal Sanders ha sendt et brev til Novo-sjefen der han tok opp spørsmålet om hvorfor prisene for de to slankemedisinene er høyere i USA enn det den er i andre land. Samtidig skal komitéen spurt om hvorfor Wegovy er dyrere enn Ozempic, og om de var villige til å redusere prisene «betydelig».

Omtrent én måned senere skrev Reuters at Novo Nordisk la skylden på det amerikanske helsevesenet, og til Bloomberg skal de ha fortalt at den danske slankegiganten beholder omtrent 60 prosent av listeprisen for medisinene, etter at rabatter og avgifter er betalt til amerikanske mellommenn.



Ifølge selskapets nettsiden prises to milligram av slankemedisinen Wegovy til 1.349 dollar i måneden i USA, i stor kontrast fra Tyskland og Storbritannia, der den prises til henholdvis 140 og 92 dollar. Ozempic har en listepris på 935,77 dollar i USA.