Eli Lilly med etterlengtet gjennombrudd

Den amerikanske legemiddelprodusenten Eli Lilly fikk i går kveld godkjent Alzheimer-medisinen donanemab. Etter en årelang søkeprosess godkjente det amerikanske legemiddeltilsynet (FDA) medisinen, som med det blir den tredje Alzheimer-medisinen på det amerikanske markedet.

– Dette er reell fremgang. Dagens godkjenning gir folk flere alternativer og større mulighet til å få mer tid, sa Joanne Pike, president og adm. direktør i den internasjonale Alzheimerforeningen.

Tross den positive nyheten falt Eli Lilly på Wall Street i går. Selskapets amerikanske konkurrent på Alzheimers-medisin Biogen fikk godkjent legemiddelet aducanumab i 2021. I januar tidligere i år fikk japanske produsenten Eisai FDA-godkjenning av medisinen lecanemab, som er utviklet i samarbeid med Biogen.

Nærmere 7 millioner amerikanere har Alzheimers, og sykdommen er med det den femte ledende dødsårsaken for voksne over 65. Ifølge Alzheimersforeningen er tallet ventet å øke til 13 millioner i USA innen 2050, skriver CNBC.

Krever priskutt

President Joe Biden og senator Bernie Sanders gikk hardt ut mot legemiddelgigantene Eli Lilly og Novo Nordisk i en kronikk publisert i går. De to selskapene står bak diabetesmedisinene wegovy og ozempic, hvis salg har skutt til værs etter at det ble kjent at legemidlene også fungerer som slankemedisin.

«Hvis Novo Nordisk og andre legemiddelfirmaer nekter å senke reseptbelagte legemiddelpriser i vårt land vesentlig og avslutte sin grådighet, vil vi gjøre alt i vår makt for å få en slutt på det for dem.», skriver de to politikerne.

HARDT UT: President Joe Biden og senator Bernie Sanders går hardt ut mot Novo Nordisk og Eli Lillys prising. Foto: NTB

Alzheimer-medisinen lecanemab dekkes per dags dato av den amerikanske helseforsikringen Medicare. Medisinen er anslått å koste 26.500 amerikanske dollar i året per pasient. Alzheimer er den vanligste formen for demens, og utgjør omtrent 60-70 prosent av tilfellene. WHO spår at mer enn 150 millioner verden over vil leve med demens innen 2050, skriver The Economist.