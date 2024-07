Tesla ga gass på grønn Wall Street - føyk opp 10 prosent

Ellers steg Amazon 1,2 prosent, Alphabet 1,2 prosent og Meta 0,9 prosent.

Som eneste av de store i rødt, falt Nvidia 1,3 prosent.

Andre aksjer

Eli Lilly har fått tommel opp fra det amerikanske legemiddeltilsynet (FDA) for sin Alzheimer-medisin donanemab. Dette er kun den tredje medisinen godkjent av FDA som motvirker Alzheimersyndromet, som rammer 7 millioner amerikanere.

Aksjen falt likevel 0,8 prosent, mens konkurrenten Novo Nordisk falt 1,8 prosent. Tilbakegangen er trolig en konsekvens av President Joe Bidens og senator Bernie Sanders' kommentarer om at legemiddelgigantene tar for høye priser for sine produkter.

«Disse medisinene har potensiale for å være en «gamechanger» for folk som strever med Diabetes Type 2. Men, så viktig som medisinene er, de vil ikke hjelpe de millionene av pasienter som ikke har råd til det», heter det i uttalelsen fra de to demokratene, ifølge CNBC.

Den svenske elbilprodusenten Polestar rapporterte tirsdag et driftsunderskudd på 232 millioner dollar i første kvartal, fem prosent svakere fra samme periode i 2023. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, falt med 43 prosent til minus 257 millioner dollar. Samtidig falt inntektene 36 prosent til 345 millioner dollar.

Aksjen gikk tirsdag tilbake 5,5 prosent, og er ned 90 prosent siden notering på Nasdaq i 2021.

Paramount skal være i samtaler med flere selskaper om et samarbeid rundt selskapets strømmetjeneste Paramount+. Det sendte aksjen opp 5,8 prosent.

Olje

Oljeprisene startet dagen med oppgang, men snudde ned da det i 20-tiden ble kjent at 1 million fat olje frigjøres fra amerikanske oljelagrene (Strategic Petroleum Reserve). Fatene frigjøres for å styrke tilbudet i forkant av den amerikanske kjøresesongen i forbindelse med 4. juli.

I tillegg skal de frislupne fatene redusere effekten av orkanen Beryl, som er oppgradert til en kategori 5-storm. Orkanen er på full fart mot Jamaica, og vil treffe Mexicogulfen mot helgen. Orkanen kan få betydelig innvirkning både for oljeplattformer og raffinerier i området, som vil ramme både oljeprisen og oljeeksporten.

Ved stengetid er Brent-kontrakter for levering i september ned 0,15 prosent til 86,47 dollar fatet. WTI-kontraktene for levering i august er ned 0,41 prosent til 83,04 dollar.

Alle de store oljeprodusentene falt tirsdag. Occidental Petroleum sank 0,8 prosent, Exxon falt 0,9 prosent, Chevron gikk ned 0,1 prosent og ConocoPhilips falt 0,6 prosent.

Tirsdag ble det kjent at norske DOF slår seg sammen med Maersk Supply Services og skaper en ny offshore-gigant. Konsolideringer i bransjen pleier å gagne alle aktører, noe Tidewater og Seacor Marine bekreftet med oppganger på henholdsvis 3,2 prosent og 5,5 prosent på nyheten.