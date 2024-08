På femteplass finner vi Agnes Landstad, som er styreleder i Helse Vest. Som styreleder i Helse Vest har 62-åringen ansvar for et av landets største helseforetak, med driftsinntekter i fjor på godt over 37 milliarder kroner. Landstad er også daglig leder i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), et samarbeidsorgan for alle norske forskningsinstitutter som mottar grunnbevilgning fra Norges forskningsråd. Tidligere har Landstad vært daglig leder i Vestlandsforskning, drevet eget rådgivningsselskap, samt vært utviklingsdirektør for helse og sosial i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Landstad har en master of science fra NMBU, samt en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI.