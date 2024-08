Lettelse for Bayer

Tyske Bayer var fredagens store børsvinner i Europa. Legemiddelprodusenten fikk et kursløft på 11 prosent, etter at en amerikansk domstol avslo et søksmål knyttet til Monsanto-produktet Roundup. En landskapsarkitekt i Pennsylvania mente at selskapet brøt deltstatens lover ved ikke å ha advart om kreftrisiko på ugressmiddelets merkelapp.

Bayer betalte 63 milliarder dollar for Monsanto i 2018, og det tok ikke lang før investorene skjønte at konsernet hadde kjøpt «katten i sekken». Nesten 165.000 kunder hevdet at Roundup hadde forårsaket kreft, og det endte med et forlik på 9,6 milliarder dollar i juni 2020. Beløpet dekket imidlertid bare eksisterende erstatningskrav, og siden det skjebnesvangre oppkjøpet ble avtalt har Bayers aksjekurs stupt nesten 80 prosent.

I Sverige steg Björn Borg-aksjen med rundt 5 prosent. Moteselskapet som bærer den tidligere tennisstjernens navn økte inntektene med 22 prosent, til 213 millioner kroner i andre kvartal. Bunnlinjen steg samtidig fra 4,2 til 6,5 millioner svenske kroner. Selv eier Borg ingen aksjer i selskapet.

På makrofronten har positive signaler fra handelssektoren i de seneste dagene bidratt til børsoppgang i USA. Nyhetene fra boligmarkedet er imidlertid mindre oppmuntrende. Fredag ble det kjent at antallet påbegynte boligprosjekter sank med 6,8 prosent fra juni til juli, noe som var mer enn fire ganger verre enn konsensusestimatet. Antallet søknader om boligbygging var ned med 4 prosent, mot ventet 2 prosent. Begge tallene var lavere enn noen gang siden de coronarelaterte nedstengingene i 2020.

For øvrig satt gull en ny prisrekord i spotmarkedet. Den foreløpige toppen på 2.501 dollar pr. unse er 31 prosent høyere enn for et år siden, noe som innebærer at det edle metallet har gitt bedre avkastning enn selv Nasdaq 100. Den teknologitunge indeksen har steget med en annualisert 5,2 prosent fra toppnoteringen under dotcom-boblen rundt årtusenskiftet, mens gullprisens årlige oppgang i samme periode er 9,2 prosent.