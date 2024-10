– Vi konkurrerer i dag med tradisjonelle journalsystemer. Når matchingen er på plass, finnes det også et par internasjonale plattformer for mentale helsetjenester vi tar opp kampen mot. En av de største er amerikanske BetterHelp som tilbyr online rådgivning og terapitjenester via nett eller telefon. Den store forskjellen er at vi også har et journalsystem som vil gjøre at vi får et naturlig tilfang av behandlere på plattformen. Dersom man som psykolog har valget mellom et journalsystem som koster tusen kroner i måneden eller et system som genererer inntekter, vet i hvert fall jeg hva jeg ville valgt, sier Erichson selvsikkert.