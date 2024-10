Helseplattformen får totalslakt – helseministeren vil ikke vrake den

– Vi erkjenner at det har vært betydelige svakheter med innføringen av Helseplattformen i Midt-Norge. Vi tar til oss at Riksrevisjonen har konkludert med at planlegging, organisering og den regionale styringen av prosjektet har vært sterkt kritikkverdig, sier administrerende direktør Jan Frich i Helse Midt-Norge i en pressemelding.

Riksrevisjonen la torsdag fram sin rapport om innføringen av den digitale pasientjournalen Helseplattformen.

I rapporten gir de planleggingen, organiseringen og innføringen av Helseplattformen i Midt-Norge vurderingen «sterkt kritikkverdig», som er det sterkeste av tre kritikknivåer hos Riksrevisjonen.

– Har truet pasientsikkerheten

Helseplattformen ble innført i Trondheim kommune og St. Olavs hospital i 2022. Senere ble den rullet ut i Helse Møre og Romsdal, men her med litt færre problemer.

– Svakhetene har truet pasientsikkerheten. Svakhetene har også ført til at drift og videreutvikling av systemet har blitt mer kostnadskrevende, noe som kan innebære at det økonomiske handlingsrommet til andre prioriterte områder i helseregionen blir mindre, skriver Riksrevisjonen.

De mener også at det har vært betydelige svakheter i arbeidet med å planlegge, organisere og innføre Helseplattformen i Midt-Norge.

– Det var kjente, alvorlige feil i løsningen som ikke ble løftet opp i styringslinjen før St. Olavs hospital tok Helseplattformen i bruk i november 2022, skriver de.

I en spørreundersøkelse Riksrevisjonen gjennomførte i april i år, svarte 84 prosent av legene og 64 prosent av sykepleierne ved St. Olavs hospital at de mener Helseplattformen bidrar til dårligere pasientsikkerhet.

– Selv om helsepersonellet opplever at Helseplattformen fungerer bedre i 2024 enn i 2023, er Riksrevisjonens vurdering at IT-systemet må bli vesentlig enklere å bruke for de ansatte for å understøtte effektiv pasientbehandling, skriver Riksrevisjonen.

Ber Helsedepartementet ta grep

Riksrevisjonen mener at Helse- og omsorgsdepartementet nå må ta grep i situasjonen.

De mener at departementet bør følge opp at Helseplattformen bidrar til å nå de nasjonale helsepolitiske målene om bedre kvalitet i pasientbehandlingen og bedre ressursbruk.

Helse Midt-Norge-direktør Frich påpeker at de jobber med å gjøre systemene bedre og at det må være kortere vei mellom brukerne og de som arbeider med å forbedre systemet.