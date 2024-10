Kurskrakk for Philips

De europeiske børsindeksene var noe opp mandag, men Philips trosset trenden, med et kursfall på 17 prosent – mer enn noen gang på 26 år. Den nederlandske produsenten av medisinsk utstyr senket sin prognose for årets omsetning fra 3-5 prosent til 0,5-1,5 prosent, grunnet elendig etterspørsel i Kina. Ledelsen ventet tidligere i år en innhenting i verdens nest største økonomi i andre halvår, men i stedet er situasjonen blitt verre. På sikt ser Philips uansett gode muligheter i det kinesiske markedet.

Børsene var også preget av at oljeprisen stupte 5 prosent, som følge av at Israel i helgens angrep på Iran ikke ødela oljeanlegg eller atomkraftverk. I Europa svekket blant andre italienske Eni seg med mer enn 2 prosent, mens Chevron var blant taperne i USAs Dow Jones-indeks.

Samtidig fortsetter resultatsesongen. I denne uken får vi ferske regnskap fra hele fem «Magnificent 7»-selskaper – Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Apple og Amazon. Av de to gjenværende var Tesla allerede ute med tall forrige onsdag, mens vi ikke finner ut hvordan det gikk med Nvidia før den 20. november. De syv har en vekt på rundt 30 prosent i S&P 500-indeksen, så deres rapportering og «guidance» påvirker i høy grad børsutviklingen.

Av de 185 S&P selskapene som hittil har lagt frem tall har 59 prosent slått meglerhusenes gjennomsnittlige inntektsestimat, noe som bidro til at tre av fire tjente overraskende mye. Den årlige inntjeningsveksten ligger an til å bli 3,6 prosent, og pilene har nå pekt oppover i fem kvartaler på rad. For bare en måned siden forventet meglerhusene imidlertid en inntjeningsvekst på 4,3 prosent.

Dessuten kan renteoppgang skape motvind i markedet. Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner var mandag helt oppe i 4,29 prosent, mer enn noen gang siden 25. juli. Høstens foreløpige bunn stammer fra 17. september og var på 3,60 prosent.