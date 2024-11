Dersom Novo Nordisk lykkes med sitt forsøk på å behandle en av verdens dyreste sykdommer kan de, foruten å snu opp ned på demensbehandlingen, øke inntektene med 47 milliarder danske kroner i året, skriver Jyllands-Posten.

Neste år blir det klart om demensforsøket er positivt.

Novo Nordisk, som i sin tid utviklet og produserte insulin, har funnet opp semaglutid (markedsføres som Ozempic for diabetesbehandling og Wegovy for vekttap) og har hatt enorm suksess de seneste årene. Selskapet har vist i studier at molekylet kan brukes i behandling av diabetes og fedme, men også i en rekke beslektede sykdommer i hjerte- og kar, nyrer, lever og slitasjegikt.