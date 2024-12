Amerikansk gigant hamstrer i emisjon

EXACT Therapeutics ble oppinnelig spunnet ut av GE Healthcare. Men nå gjør GE Healthcare comeback i det norske biotekselskapet. GE legger nær 80 millioner kroner på bordet når EXACT gjør en emisjon på minimum 12 millioner dollar.

– Vi ser dette som en tydelig validering av teknologien og potensialet som ligger der, adm. direktør Per Walday i EXACT Therapeutics.

Den amerikanske kjempen rykker dermed igjen inn på eiersiden i EXACT Healthcare. Selskapet tegner for 7 millioner dollar i emisjonen, og skal ha plass i styret i selskapet. I tillegg har EXACT fått tegninger på 5 millioner dollar fra både eksisterende aksjonærer og nye investorer.

15 prosent rabatt

Emisjonen gjøres til 15 prosent rabatt på gjennomsnittlig børskurs seneste tre måneder. Den er garantert av blant andre Canica, Sundt og Investinor, men den kan bli større avhengig av oppslutning.

I tillegg får investoren warrants slik at de kan investere opp til 42 prosent av dagens investering til 20 prosent rabatt på børskursen. Til sammen vil dette finansiere hele fase 2-studien i bukspyttkjertelkreft. I starten av 2026 vil EXACT ha de første signaler på om det fungerer. Studien avsluttes i 2027.

– EXACT Therapeutics ble opprinnelig spunnet ut av GE Healthcare, og nå ønsker GE Healthcare å investere inn i selskapet igjen. EXACT bygger på et produkt, et medikament, som aktiveres av ultralyd. Vi trenger således en ultralydpartner, og GE Healthcare som markedsleder er den perfekte partneren når vi skal over i klinikk og etter hvert kommersialisering, sier Walday.

– Nå får de skin in the game

– Vi inngår et strategisk samarbeid om kreft i buken. GE Healthcare skal være medisinsk utstyrsleverandør til dette området. Interessant nok, så har GE Healthcare et samarbeid med Novo Nordisk innenfor diabetes, så vi er stolte, sier Walday.

EXACT hentet brufinansiering i fjor høst fra eksisterende kunder. Deretter fikk selskapet presentert kliniske data fra fase 1-studien i vår. Deretter har selskapet jaktet for å få inn kapital.

– Vi har hatt et samarbeid med GE Healthcare helt siden virksomheten ble spunnet ut, men nå får de skin in the game igjen ved at de investerer, sier Walday.

EXACT-sjefen skryter av at teknologien har vist en 10 gangers økning i prosent krymping av kreftsvulstene fra fase 1-studien ved bruk av deres teknologi i leverkreft-pasienter.

– Vi har hatt pågående diskusjoner om å utvide samarbeidet med GE Healthcare og gjøre det bredere. Nå har vi inngått en avtale med fire års varighet, og som muligens betyr at de investerer 3 millioner dollar på toppen av de 7 millioner, sier han.