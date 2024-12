Lytix Biopharma vil hente 100 millioner

Biotekselskapet Lytix Biopharma har lansert en rettet emisjon på 90–100 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding etter børsslutt mandag.

Selskapet vurderer også å tilby nye aksjer for opptil 1 million euro via PrimaryBid-plattformen. Småinvestorer som vil delta i dette tilbudet, kan gjøre det via Nordnet, ifølge selskapet.

Til å bistå i kapitalforhøyelsen har Lytix engasjert meglerhusene Carnegie og DNB Markets.

Tegningskursen i emisjonen er fastsatt til 6,00 kroner. Dette gjelder både i den rettede emisjonen og PrimaryBid-tilbudet. Lytix-aksjen endte mandag på 7,00 kroner, ned 2,8 prosent.

Lytix estimerer at midlene som hentes, vil forlenge selskapets «cash runway» gjennom hele 2025.

Les også Algeta-oppkjøpet ble ingen suksess for Bayer Ti år etter at tyske Bayer bladde opp 18 milliarder for det norske biotekeventyret, er inntektene fra kreftmedisinen sterkt fallende. Algeta-gründer Roy H. Larsen peker på bivirkninger og konkurrenter.

– Solid fundament

– Lytix er nå et modent bioteknologiselskap med en robust og lovende portefølje av kliniske studier innen de største kreftsykdommene globalt. Kapitalinnhentingen gjør det mulig for oss å ta vår ledende legemiddelkandidat, LTX-315, videre mot kommersialisering gjennom en potensiell fase III-studie med vår lisensieringspartner Verrica Pharmaceutiacals, samtidig som vi tar vårt neste generasjons molekyl, LTX-401, til klinisk fase, forklarer adm. direktør i Lytix Biopharma, Øystein Rekdal.

Les også Rekdal kan redde norsk biotek En mann gjør stor forskjell om han får arbeide med noe han brenner for. Professor Øystein Rekdal er i rute for å ta et norsk legemiddel til USA-markedet i 2028.

– Vi har en validert teknologi som viser stort potensial for å fylle hullene og møte utfordringene i dagens kreftbehandlingsalternativer. Med en potensiell fase III-studie, kommende interimresultater fra vår fase II-studie (NeoLIPA) for pasienter med tidlig melanom og videreutvikling av vår neste legemiddelkandidat LTX-401 mot kliniske studier, har vi et solid fundament for å generere sterk avkastning til våre aksjonærer, sier han.

75 millioner på plass

Ved lansering av emisjonen har Lytix sikret forhåndstegninger og fått indikasjoner på interesse som samlet representerer 75 millioner kroner – fra både nye og eksisterende aksjonærer.

TAJ Holding og Jakob Hatteland Holding vil tegne seg for 10 millioner kroner hver, og stiller også en garanti på 25 millioner kroner for å sikre at Lytix tilføres minst 100 millioner kroner i bruttoproveny.

Brynjar Forbergskog-selskapet Saturn Invest stiller med 19 millioner kroner.

I tillegg stiller The Paul B. Manning Revocable Trust dated May 10, 2000 med 0,1 millioner dollar.