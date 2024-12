Novo Nordisk delte fredag resultatene fra studien av dets nye slankemedisin CagriSema. Studien viste en vektnedgang på rundt 23 prosent for de som tok fedmemedisinen. Det skuffet markedets forventning på 25 prosent.

Nyhetene sendte Novo Nordisk-aksjen i fritt fall. Aksjen raste over 27 prosent, det største fallet i selskapets historie.

«Selv om dagens data har skuffet markedet, og vi forventer lavere investortillit til Novo inn i det nye året, mener vi at markedets reaksjon er overdrevet,» skriver investeringsbanken Goldman Sachs i en fersk rapport fredag.

Goldman var i øvre skiktet av investeringsbankenes anslag og ventet et vekttap på 27 til 28 prosent for de som tok medisinen. Til tross for at CagriSema ikke innfridde bankens forventninger, ser Goldman likevel en oppside på 37,9 prosent fra dagens kurs. Storbanken har et 12-måneders kursmål på 1.025 danske kroner, forutsatt at CagriSema blir godkjent og lansert.

«Vi tror fortsatt at CagriSema vil bli godkjent av FDA og lansert på markedet. Produktet gir ikke et klart konkurransefortrinn sammenlignet med Zepbound, men det bringer Novo fra å ha et produkt som var klart svakere enn konkurrenten, til et som er på linje når det gjelder vekttap,» skriver Goldman i rapporten.

Banken spår CagriSema kan nå et toppsalg på 131 milliarder danske kroner dersom det lanseres.

– Nå må Novo Nordisk i gang med et nytt studie

«En sentral årsak til de lavere resultatene var at pasientene fikk muligheten til å redusere dosen, enten grunnet bivirkninger eller fordi vekttapet ble for stort. Dette førte til en svært lav frafallsrate i studien. Samtidig førte det også til lavere effekt, ettersom kun 57,3 prosent av pasientene nådde den høyeste dose av CagriSema. Til sammenligning nådde rundt 70,2 prosent høyeste dose med Wegovy,» heter det i Goldmans rapport.

Morten Larsen i ABG Sundal Collier stusser på mangelen på informasjon i studien.

– Det er noen problemer i studien som gjør det vanskelig å tolke dataene, sier Larsen, og fortsetter:

– Vi vet ikke hvor mye vekttap pasientene med de høyeste dosene faktisk oppnår, eller hvorfor pasientene i studien velger å ikke bruke den høyeste dosen.

Porteføljeforvalter Hans Marius Ludvigsen i DNB Asset Management mener Novos neste steg ligger klart:

– Nå må Novo Nordisk i gang med et nytt studie, hvor de har et forskningsdesign som tydeliggjør effekten av CagriSema.



Goldman skriver i rapporten at Novo planlegger å starte en nytt studien av CagriSema med strengere kriterier for å bevise at den kan måle seg mot den amerikanske konkurrenten Eli Lillys Zepbound. Denne studien er imidlertid ikke forventet ferdig før tidligst i 2027.