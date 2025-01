Like før jul i fjor annonserte Photocure at selskapet skulle kjøpe inntil 300.000 aksjer i et tilbakekjøpsprogram.

Siden 19. desember har selskapet, i samarbeid med DNB handlet aksjer med begge hender gjennom romjulen og nå på nyåret.

Er i rute

3. januar fikk Photocure kontroll over ytterligere 23.580 aksjer til en snittpris på 59,73 kroner og har klart å få hånd om totalt 150.802 aksjer siden tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert.

Selskapet har dermed sikret seg halvparten av de 300.000 aksjene man vil ha kontroll over.

Ettersom selskapet eide vel 15.000 aksjer før tilbakekjøpsprogrammet ble iverksatt, eier Photocure nå 0,61 prosent av aksjene i selskapet.

Photocures tilbakekjøp av aksjer Kjøpsdato Antall aksjer Snittpris Kostnad 19.12.2024 23.776 61,43 1.460.610 20.12.2024 21.764 62,95 1.370.150 23.12.2024 21.170 64,17 1.358.511 27.12.2024 16.547 64,29 1.063.072 30.12.2024 21.564 63,5 1.369.286 02.01.2025 22.401 61,77 1.383.629 03.01.2025 23.580 59,73 1.408.325 Totalt 150.802 62,43 9.414.253

Brukes som godtgjørelse

Aksjene er kjøpt i prisintervall mellom 65,60 kroner den 27. desember og for 11 prosent lavere pris på kurs 58,40 den 3. januar i år.

Snittprisen selskapet har betalt for aksjene er 62,43 kroner.

Det er totalt brukt 9,4 millioner kroner for å sikre seg aksjene. Det er godt under budsjettet som finansdirektør Erik Dahl har til rådighet for å kjøpe aksjer.

Styret i Photocure hadde nemlig avsatt 30 millioner kroner for å sikre seg 300.000 aksjer innen 31. mars.

Formålet med å kjøpe egne aksjer er ikke for å slette dem, men for bruk i selskapets insentivprogram og som godtgjørelse for personer i selskapet.