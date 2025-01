Oslo kommune anker sykehjem-dom til Høyesterett – vil åpne for flere ideelle aktører

– Byrådet er opptatt av mangfold i helsetjenesten og ønsker å ta alle gode krefter i bruk for å løse fremtidens utfordringer. Dersom denne dommen blir stående, vil den for alle praktiske formål stenge muligheten til å reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle aktører, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H).

Adgangen til å reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører ble innført av Solberg-regjeringen i 2020.

Bakgrunnen var at regjeringen ønsket å bevare mangfoldet i helse- og sosialtjenestene ved å gjøre det lettere å bruke ideelle leverandører, heter det i en pressemelding fra Oslo kommune.

Oslo kommune ble før jul i 2023 dømt for å ha nektet kommersielle selskaper å delta i en konkurranse om å drive sykehjem. Nesten et år senere, 13. desember 2024, kom Borgarting lagmannsrett til samme resultat.

– Dette er en sak av stor prinsipiell betydning, ikke bare for Oslo kommune, men for staten og kommuner i hele landet. Byrådet mener det er viktig å ha en reell mulighet til å reservere konkurranser for ideelle organisasjoner, og så får det være et politisk valg om man ønsker å benytte seg av denne muligheten eller ikke, sier Korkunc.

Lagmannsretten var delt i et flertall på to dommere, som mente Oslo kommunes anskaffelse var ulovlig, og et mindretall på én dommer, som mente kommunen burde frifinnes.