Hexagon Composites ASA selger datterselskapet Hexagon Ragasco til Worthington Enterprises, samtidig som de investerer i Worthingtons bærekraftige energisegment, kommer det frem i en børsmelding tirsdag.

– Hexagon Ragasco har vært en hjørnestein for oss, men vi ser at Worthington Enterprises kan ta selskapet videre. Denne transaksjonen gir oss muligheten til å fokusere på vår kjernekompetanse innen høytrykk og rene energiløsninger, forteller konsernsjef Jon Erik Engeset i Hexagon Composites.

Etter 20 år i Hexagon-familien selges Hexagon Ragasco for en verdi av 1.050 millioner norske kroner. Salgsummen kan justeres basert på selskapets prestasjon for resten av 2024.

Investerer i bærekraft

Samtidig som Hexagon Composites tar farvel med datterselskapet sitt, gjør de en kjempeinvestering på 10 millioner amerikanske dollar i Worthington's Sustainable Energy Solutions. Denne investeringen gir dem en 49 prosent andel i selskapet og plasserer Hexagon i den raskt voksende sektoren for høytrykksylindere og systemer for komprimert naturgass, hydrogen og andre industrigasser.

– Ved å investere i SES, kan vi utnytte vår ekspertise og samtidig være en del av et selskap som leder an i bærekraftige løsninger. Det er her vi ser den største veksten og fremtiden, sier Engeset.

Transaksjonene ble støttet av DNB Markets og Danske Bank som finansielle rådgivere og skal ferdigstilles rundt tredje juni.

Skuffende driftsresultat

Hexagon-aksjen er opp 15,27 prosent den siste uken, og 55,24 prosent den siste måneden. Dette til tross for en nedgang i driftsresultatet på nesten 60 prosent i første kvartal 2024. Selskapets driftsresultat ble mer enn halvert og endte på på 8,7 millioner kroner i første kvartal 2024, mot et driftsresultat på 21,3 millioner kroner i samme periode året før.

Selskapet er likevel på vei til å oppfylle sine mål for 2025 med en omsetning på mer enn 6 milliarder kroner og en EBITDA-margin på 15 prosent.