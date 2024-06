Proteksjonisme knuser bilaksjer

Torsdag ettermiddag var Europas aksjemarked preget av Feds uttalelser kvelden før samt vedvarende politisk usikkerhet i flere europeiske land. Ved firetiden hadde børsene i både Tyskland, Frankrike og Italia svekket seg med mer enn 1,4 prosent.

Som del av EU innførte de tre landene nylig skyhøye tollavgifter på elbiler fra Kina, selv om dette neppe vil bidra til å fremskynde «det grønne skiftet». Heller ikke europeiske bilaksjer ser ut til å dra mye nytte av grepet. Tvert imot. Volkswagen og Renault var blant torsdagens verste børstapere, med kursfall på rundt 3 prosent. Det gikk enda verre med Volvo Car, der børsverdien stupte 8 prosent. En risiko er åpenbart at Kina svarer EU med samme mynt, og det kinesiske elbilmarkedet er flere ganger større enn det europeiske.

På den andre siden av Atlanterhavet viste Elon Musk myndighetene i Delaware fingeren. En domstol i delstaten forsøkte tidligere i år å forhindre ham fra å motta det som er historiens største lønnsutbetaling, verdt opptil 56 milliarder dollar. De fleste Tesla-aksjonærene stemte imidlertid i favør av lønnspakken, som tross sin absurde størrelse er småpenger i forhold til elbilprodusentens verdiøkning de seneste årene.

Som om ikke det var nok, har Musk – igjen med aksjonærenes støtte – besluttet å flytte Teslas juridiske sete fra Delaware til Texas. Ved firetiden var aksjen opp med nesten 8 prosent.

For øvrig ble det sist fredag kjent at USAs arbeidsledighet i mai steg til 4,0 prosent, det høyeste nivået siden november 2021. Torsdag fikk vi også vite at 242.000 amerikanere i forrige uke søkte om arbeidsledighetstrygd for første gang. Tallet var opp fra 229.000 uken før og 17.000 over konsensusestimatet. En viktig årsak var masseoppsigelser i California, som i januar hevet sin minstelønn til 16 dollar per time – mer enn dobbelt så mye som i mange andre delstater.