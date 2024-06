Hydrogenboblen sprakk, men selv om Nel-kursen er 80 prosent lavere er det ingen analytikere som anbefaler å kjøpe, shorterne elsker aksjen, store private investorer holder seg unna og selv Folketrygdfondet eier få aksjer. Denne uken børsdebuterte den utskilte fyllestasjonsvirksomheten (Cavendish Hydrogen) og selskapet fikk en kjølig mottakelse av investorene.

– Jeg skal være så ærlig å si at når jeg leser enkelte artikler i Finansavisen og uttalelsene til analytikere og børskommentarene til Thor Christian Jensen (i DN) så kan jeg le litt av det. Summen av det gjør meg litt forbanna. Det blir fjollete, for å være helt ærlig. Så det er klart at det er en kjempestor motivasjon til å få dette til å bli bra, sier konsernsjef Håkon Volldal i Finansavisens aksjepodcast «Aksjepodden».

Han fortsetter:

– Ifølge analytikerne, kjendisinvestorene og journalistene så burde jeg egentlig bare dra hjem, finne på noe annet og legge ned sjappa. Det er litt den norske holdningen at man må tjene penger fra dag én, og det eneste som gir mening å holde på med er olje og gass, shipping eller lakseoppdrett. Alle som prøver på noe annet er litt dumme.

