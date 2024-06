REC Silicon raser på børs dagen etter at nyheten om nok en utsettelse fra produksjonsanlegget ble offentliggjort. Fredag ettermiddag har aksjen falt over ni prosent. Analytikere advarer mot økt risiko, men ser fortsatt positive utsikter for selskapet.

Selskapet har hatt en lang rekke med problemer knyttet til nedstenginger, utsettelser og ugunstig utvikling i markedet. Markedet har svart med å sende aksjen ned nesten 50 prosent så langt i år

I henhold til den opprinnelige guidingen fra 8. februar var leveransen forventet i første kvartal 2024. Dette er ikke første gang selskapet melder om forsinkelser, og første levering er nå forventet rundt midten av september 2024.

Økt risiko

Fredag publiserte Arctic en ny analyse. Der skriver meglerhuset at forsinkelsen er uheldig av flere grunner, og viser til at det øker risikoen og påvirker tilliten til ledelsen negativt.

«Utfordringen er at ledelsen, etter å ha revidert sin kommunikasjon om dette flere ganger, ser ut til å mangle en presis forståelse av hvordan man optimalt skal gå frem for å løse problemet og vurdere når det til slutt vil bli løst», skriver meglerhuset.



Arctic har en kjøpsanbefaling på REC Silicon med et kursmål på 17 kroner, og peker på at det fortsatt ser ut til å finnes positive signaler fra Hanwha med hensyn til garantier for økt gjeld.

Forutsatt at 100 prosent kapasitet er nådd innen årsskifte, bør det være tilstrekkelig å øke gjeldsgraden. Dette skal kunne være håndterbart for selskapet på lang sikt, skriver meglerhuset.