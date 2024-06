Carlsberg knuses i København

Bryggeriaksjen Carlsberg stupte mer enn 8 prosent fredag. Nedturen skyldtes en melding fra Britvic, som fortalte at ledelsen har takket nei til to bud fra danskene. For tiden er investorene skeptiske til oppkjøp generelt, og den britiske brusprodusentens avslag skaper risiko for at Carlsberg ender opp med å overbetale for virksomheten. Britvics egen aksjekurs steg med 8 prosent, til 1098 pence – 152 pence mindre enn Carlsbergs seneste bud.

Også teknologiaksjer beveget seg mye. Ved firetiden var de amerikanske brikkeprodusentene Micron Technology og Nvidia ned med 3-4 prosent, mens Infineon Technologies sank med godt over 3 prosent på Frankfurt-børsen.

Enkelte hevder at man ikke skal se for mye på prisingen av slike selskaper, ettersom de formodentlig vil levere overraskende lønnsom vekst i flere tiår. Dersom vi likevel gjør det, finner vi at Nvidia handler på 76,5 ganger inntjeningen i de seneste fire kvartalene. Micron har gått med underskudd, så her kan ikke P/E regnes ut. Multiplen for Infineon er imidlertid bare rundt 16.

For øvrig kommer det urovekkende signaler fra markedet for verdipapiriserte eiendomslån. Produktene var sentrale i finanskrisen i 2008-2009, da selv mange høyt ratede rentepapirer ga store tap. Nå skjer det igjen. Sent i mai fikk eiere av AAA-ratet gjeld knyttet til en berømt 26-etasjers bygning på Manhattan tilbakebetalt bare 74 prosent av hovedstolen, mens alle de øvrige kreditorene tapte 100 prosent. Noe lignende hadde ikke skjedd siden april 2020, da coronakrisen lammet næringslivet.

Nå skjer noe lignende på vår side av Atlanterhavet: AAA-ratet gjeld knyttet til tre britiske kjøpesentre ligger ifølge Bank of America an til å tape en estimert 6 prosent, som følge av mislighold og et fall i eiendommenes verdi. Verdien ble så sent som i april anslått til 125 prosent av gjelden, men potensielle kjøpere har siden bydd langt mindre enn analytikerne hadde ventet.