Bildelaksje stiger, tross resultatvarsel

Dekk- og bildelprodusenten Continental var torsdagens store vinner på Frankfurt-børsen. Aksjekursen steg med godt over 8 prosent, etter at Citigroup oppgraderte aksjen fra hold til kjøp. Paradoksalt varslet selskapet dagen før at svak europeisk etterspørsel la en demper på inntjeningen i andre kvartal. Veksten i Kina er imidlertid god, og dessuten vil kraftige kostnadskutt bedre lønnsomheten ut året. Continentals kvartalsrapport blir ikke publisert før 7. august.

Det er ikke noe å si på etterspørselen etter slankemedikamenter. Onsdag publiserte et amerikansk oftalmologitidsskrift imidlertid en undersøkelse som kan få potensielle brukere til å tenke seg om to ganger, før de tar sprøyten. Den viste at pasienter som fikk Ozempic eller Wegovy har en langt større risiko for å utvikle en svært alvorlig øyesykdom. Nyheten har bidratt til at børsverdien av Novo Nordisk og Eli Lilly har krympet med henholdsvis 4 og 1 prosent på én uke.

For øvrig var det amerikanske aksjemarkedet stengt i anledning av landets uavhengighetsdag. Det er nå 248 år siden USA offisielt løsrev seg fra Storbritannia. De britiske militærbasene i landet ble imidlertid ikke lagt ned før mer enn syv år senere.

I motsetning til aksjebørsene er kryptomarkedet åpent døgnet rundt, syv dager i uken, og der var det torsdag en del spenning. Ved firetiden hadde bitcoin-kursen stupt nesten 5 prosent, til rundt 57.000 dollar. Nivået har ikke vært lavere siden tidlig i mai, og mange har hevdet at 60.000 dollar er et viktig «støttenivå». Ifølge teknisk analyse vil nedturen trolig fortsette, dersom kursen faller til under denne grensen. At verdien av den populære digitale valutaen har sunket til under et 200-dagers flytende gjennomsnitt er et annet «salgssignal».

Til tross for de seneste ukenes nedtur, er bitcoin-kursen fremdeles mer enn 30 prosent høyere enn ved årsskiftet. I samme periode har S&P 500 steget med 16 prosent.