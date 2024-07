SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.15



– Vi har lagt bak oss nok et solid kvartal. Driftsinntektene økte, og lønnsomheten var god. Vi opplever høy etterspørsel etter våre løsninger, fra både sivile kunder og forsvarskunder, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

I rapporten for andre kvartal skriver teknologikonsernet at ordreinngangen ble på 17,2 milliarder kroner, som tilsvarer en såkalt book/bill på 1,49, opp fra 1,11 i første kvartal. Driftsinntektene var 11,59 milliarder kroner, mot 9,61 milliarder i samme kvartal 2023, som er en økning på 21 prosent.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) var på 1,82 milliarder kroner, opp fra 1,38 milliarder i andre kvartal i fjor. På forhånd var det ventet en EBITDA på 1,63 milliarder, ifølge estimater innhentet av Infront.

Det gir en EBITDA-margin på 15,7 prosent, en økning fra 14,4 prosent i andre kvartal 2023. Det ordinære driftsresultatet (EBIT) endte på 1,45 milliarder kroner, opp fra 1,04 milliarder for ett år siden.

I andre kvartal ble det signert kontrakter for 17,3 milliarder, som betyr at ordrereserven økte til 95,6 milliarder kroner. Kongsberg Defence & Aerospace signerte i kvartalet to nye kontrakter for luftvernssystemet NASAMS, den ene med Spania og den andre med Norge. I juni har selskapet også åpnet opp en ny missilfabrikk kalt Nexus.

Aksjekursen sto i 894 kroner før børsstart onsdag. Fem av analytikerne som dekker Kongsberg Gruppen, har en kjøpsanbefaling, mens to anbefaler hold. Kursmålene varierer fra 850 kroner til 1.500 kroner, med et gjennomsnitt på 1.061 kroner.

Økt etterspørsel

Alle forretningsområdene økte driftsinntektene i andre kvartal, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2023. Veksten var størst i Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace, som økte driftsinntektene med henholdsvis 1 milliard kroner og 960 millioner kroner.

Kongsbergs nye vekstambisjon ble presentert på kapitalmarkedsdagen i juni. Selskapet skal i 2033 omsette for mer enn 120 milliarder kroner med en EBIT-margin på over 15 prosent.

– Markedene vi opererer i er i stor vekst og omstilling, og våre posisjoner har aldri vært sterkere. Soliditeten i dagens selskapsportefølje og langsiktigheten i etterspørselen gjør at vi har satt nye ambisjoner for selskapet. Vår ambisjon er en tredobling av omsetningen over den neste tiårsperioden. Dette er ambisiøst, men ved å fortsette å utvikle og tilpasse oss er dette absolutt et realistisk mål, sier Håøy.