Manchester United vant på børsen

Tesla-aksjen tok en pause i bakken onsdag, og ved firetiden var den ned med nesten 1 prosent. Goldman Sachs oppjusterte sitt kursmål med 73 dollar, til 248 dollar per aksje, som følge av overraskende sterk omsetning i andre kvartal. Det nye kursmålet er imidlertid 12 dollar lavere enn dagens nivå, og banken opererer fortsatt med en «nøytral»-anbefaling på aksjen.

Sektoren har slitt i det seneste året, og onsdag varslet Volkswagen at svak elbiletterspørsel vil bidra til skuffende lønnsomhet i år. Driftsmarginen ligger an til å bli 6,5-7 prosent, heller enn 7-7,5 prosent, som tidligere antatt. Av samme grunn vurderer konsernet å stenge sin fabrikk i Brüssel. Anlegget produserer Audi Q8 e-tron, og en nedstengning kan visst nok koste opptil 2,6 milliarder euro. Nyhetene forhindret ikke at VW-kursen steg med rundt 1 prosent

Også Taiwan Semiconductor fikk en beskjeden opptur. Halvlederprodusenten meldte at topplinjen i andre kvartal ble på 674 milliarder taiwanske dollar, nesten 20 milliarder mer enn konsensusestimatet. TSMC drar nytte av skyhøy etterspørsel som følge av mer omfattende bruk av kunstig intelligens.

Manchester United gjorde det langt bedre. Aksjekursen steg med nesten 4 prosent, etter at fotballklubben la frem uventet gode topplinjetall for sitt tredje regnskapskvartal. Inntektene sank med 20 prosent, til 137 millioner dollar. I tillegg var underskuddet på 71 millioner pund langt verre enn ventet og mye større enn et år tidligere. For hele regnskapsåret spår ledelsen en omsetning på 837 millioner dollar.

For øvrig er det tegn på svakhet i det amerikanske boligmarkedet. Den seneste statistikken viser at gjennomsnittprisen på brukte boliger fortsetter å stige, samtidig som stadig flere objekter legges ut for salg og stadig færre transaksjoner gjennomføres. Kombinasjonen av en snittpris tilsvarende nesten 4,3 millioner kroner og boliglånrenter på 7,5 prosent innebærer at det er blitt langt dyrere for den typiske amerikaneren å kjøpe bolig.