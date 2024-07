Volvo-aksjer gir kjempeavkasting

Sveitsiske Novartis fikk et kursfall på nesten 4 prosent torsdag, etter å ha lagt frem tall for andre kvartal. Både topp- og bunnlinjen slo konsensusestimatet med en god margin, og det var generelt lite å utsette på regnskapets utvikling. Omsetningen økte med 11 prosent, mens driftsresultatet bykset med solide 47 prosent. I tillegg ble resultatprognosen for hele året jekket opp. Et ankepunkt var legemiddelprodusentens gjeld, som har vokst fra 10,2 til 18,8 milliarder dollar, bare siden nyttår.

I samme sektor var Abbott Laboratories-kursen ved 16-tiden marginalt lavere, selv om inntektene i andre kvartal bare var en hårsbredd bedre enn ventet. På plussiden sank lønnsomheten mindre enn fryktet, og igjen ble guidingen for 2024 oppjustert. I Abbotts pressemelding ble det fortalt om «et positivt moment inn mot andre halvår» i markedet for medisinsk utstyr.

Det gikk langt bedre med Volvo, som fikk et kursløft på hyggelige 7 prosent. Lastebil- og bussprodusenten offentliggjorde langt bedre tall enn ventet, men tilføyde at etterspørselen normaliserer seg, i kjølvannet av fjorårets skyhøye nivåer. Justert for valutaendringer sto omsetningen i andre kvartal på stedet hvil, men investorene syntes det var helt greit.

Heller ikke Volvo Cars, det kinesiskeide selskapet som produserer personbiler, imponerte ved første øyekast. Topplinjen krympet, og dessuten ligger nye tollavgifter i EU an til å svekke salget av Volvo-elbiler laget i Kina. Ledelsen konstaterte at «makroøkonomiske og geopolitisk komplekse utfordringer er en uunngåelige virkelighet i dagens næringsliv». Overraskende sterk lønnsomhet og gode marginer bidro uansett til at aksjen steg med nesten 10 prosent.

At så mange selskaper hittil i resultatsesongen har slått meglerhusenes forventninger kan tyde på at listen var lagt altfor lavt. ABBs inntekter i andre kvartal skuffet imidlertid, og dessuten meldte ingeniørkonsernet om et 3 prosents fall i ordrene. Dette var nok til å senke aksjekursen med 5 prosent.