Onsdagens tapere: Deutsche Bank, Stora Enso og Tesla

Det er tegn på problemer i det globale finanssystemet, der rentemarginene faller og eksponering mot næringseiendom øker utlånstapene. Onsdag var det Deutsche Banks tur til å få juling, og ved firetiden var aksjen ned med 7 prosent.

Tysklands største långiver tapte 143 millioner euro i andre kvartal, etter 15 kvartaler på rad med overskudd. Underskuddet skyldtes et søksmål i forbindelse med oppkjøpet av Postbank i 2010 og var en hårsbredd mindre enn ventet. Hverken topplinjeveksten på beskjedne 2 prosent eller en kraftig økning i tapsavsetningene imponerte imidlertid.

Stora Enso-kursen falt nær 7 prosent. Det finske skogbruksselskapet bommet stygt på analytikernes inntekts- og inntjeningsestimat, som følge av 3 prosent lavere omsetning og høyere utgifter. Problemet er en kombinasjon av kostnadsinflasjon samt vedvarende svak etterspørsel etter papir og trepulp. Ledelsen tror heller ikke at trenden vil snu med det første.

Franske Dassault Aviation ga derimot grunn til jubel. Produsenten av militære og kommersielle fly tjener rått på Ukraina-konflikten og Europas opprustning, og både topp- og bunnlinjen i første halvår overrasket positivt. Blant annet ble ordreinngangen mer enn tredoblet fra samme periode i fjor.

Dassault-gruppen, som kontrolleres av familien med samme navn, sitter på to tredeler av Dassault Aviations aksjer. Den eier også den innflytelsesrike avisen Le Figaro, samt teknologiselskapet Dassault Systemes. Onsdag fikk aksjen et løft på rundt 7 prosent.

På den andre siden av Atlanterhavet var Tesla den store taperen. Aksjen stupte 12 prosent, som følge av skuffende lønnsomhet i andre kvartal. Salget av elbiler har nå svekket seg i to kvartaler på rad, og leveransene er lavere enn for et år siden. Også andre produsenter har måttet innrømme at veksten i elbilsegmentet ikke er på langt nær så god som antatt for bare et eller to år siden, og flere har allerede nedskalert sine investeringer på dette området.