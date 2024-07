Tung torsdag i aksjemarkedet

Flere av de europeiske børsindeksene fikk hard medfart torsdag, i kjølvannet av onsdagens amerikanske nedtur. Noen av kursbevegelsene i vår del av verden var ganske sjokkerende.

Sveitsiske STMicroelectronics stupte 13 prosent, etter at halvlederprodusenten meldte om et 25 prosent fall i omsetningen i andre kvartal. Toppsjefen forklarte at ordrene for selskapets industrielle produkter ikke bedret seg, stikk i strid med ledelsens forventninger. Og etterspørselen i bilsegmentet var lavere enn for et år siden. Kostnadene forble imidlertid høye, så det endte med at bunnlinjen krympet med 65 prosent.

Også Renault og Stellantis fikk juling på børsen. Førstnevntes inntekter i første halvår var bare marginalt opp fra samme periode i fjor, mens overskuddet sank med en tredel. Adm. direktør Luca de Meo forsøkte å overbevise investorene om at bilprodusenten går gode tider i møte, med reduserte utgifter og «den beste modellporteføljen selskapet har hatt på tre tiår», men det storslagne pratet hjalp ikke. Renault-kursen stupte 10 prosent.

Stellantis – som eier Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Fiat, Jeep og andre merker – leverte enda verre tall. Leveransene i Nord-Amerika sank 18 prosent i første halvår, og bunnlinjen ble nær halvert fra samme periode i fjor. I motsetning til Renault var lønnsomheten enda lavere enn det analytikerne hadde sett for seg. Stellantis-sjefen lovte imidlertid å ta grep for å bringe skuten på rett kjøl, i stedet for å prøve å overbevise markedet om at «glasset er halvfullt». Enkelte merker skal fjernes og dessuten vurderes priskutt. I tillegg ble prognosen for 2024 opprettholdt. Kursfallet ble uansett på 10 prosent.

I USA skuffet American Airlines' inntekter i andre kvartal, men i det minste overrasket inntjeningen positivt – tross et fall på 46 prosent. Flyselskapet nedjusterte prognosen for årets resultat til et nivå langt under analytikerne snittestimat, men ved firetiden var aksjen likevel opp med 4 prosent.