Kursløft, tross inntektsfall

Tidligere i uken publiserte en rekke amerikanske og europeiske selskaper skuffende tall for andre kvartal. Fredag bidro flere nyheter imidlertid til opptur på de internasjonale børsene.

Amerikanske 3M, som blant annet er kjent for teipruller og Post-It-lapper, slo analytikernes topp- og bunnlinjeestimat med god margin. Meglerhusene hadde lagt listen lavt, og både omsetningen og inntjeningen var ned fra fjorårets andre kvartal. I tillegg var ledelsens oppjusterte prognoser for 2024 noe verre enn ventet. Ved firetiden var industriaksjen likevel opp med nesten 16 prosent.

For Bristol-Myers Squibb ble oppturen på 9 prosent, og igjen var årsaken en overraskende sterk kvartalsrapport. I motsetning til 3M økte legemiddelprodusenten salget med 9 prosent på et år, delvis som følge av skyhøy etterspørsel etter det blodfortynnende medikamentet Eliquis. Samtidig kuttes kostnadene kraftig, med forespeilte besparelser på 1,5 milliarder dollar neste år. Blant annet skal 2.000 ansatte sparkes og flere kontorer og fabrikker legges ned.

Booz Allen Hamiltons lønnsomhet skuffet derimot, selv om inntektene var helt på linje med konsensusestimatet. Justert for ekstraordinære regnskapsposter var det anerkjente konsultentfirmaets inntjening dessuten betydelig lavere enn i fjorårets andre kvartal. Som i så mange andre bransjer er problemet kostnadsinflasjon. På den positive siden spår ledelsen en topplinjevekst på 8–11 prosent i år. Det hjalp ikke. Ved firetiden var aksjen ned med nær 10 prosent.

I Frankrike fikk en annen gigant i konsulentsektoren, IT-fokuserte Capgemini, en nedtur på godt over 4 prosent. Regnskapet viste 2 prosent lavere inntekter i andre kvartal, justert for valutaendringer. Dessuten ble guidingen for årets inntektsvekst endret fra pluss 0–3 prosent til minus 0,5–1,5 prosent. Toppsjefen syntes det var et godt tegn at falltakten i andre kvartal i det minste var lavere enn i første kvartal. Selskapet rammes av dårlige tider i bil- og flybransjen, samt en uventet blodfattig innhenting i finanssektoren, forklarte han.