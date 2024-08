Freyr øyner første år med inntekter

Batteriselskapet Freyr har vært et massivt pengesluk helt siden oppstarten og nå legges det frem en plan for å sikre at kontantbeholdingen ikke krymper i et for høyt tempo.

Freyr meddeler i forbindelse med andrekvartalsrapporten at selskapet ved slutten av kvartalet hadde 222 millioner dollar i kontanter. Det jobbes nå med å minske hastigheten i selskapets pengebruk, og at pågående besparelsestiltak forventes å forlenge evnen til å opprettholde drift til rundt 36 måneder.

Samtidig legges det opp til at de første inntektene skal komme i 2025.

I første halvår gikk Freyr i underskudd med 55,8 millioner dollar, eller rundt 605 millioner kroner målt i dagens kurs. Dermed økte tapene med rundt 20 millioner mot samme periode i fjor.

SATSET I MO I RANA: Freyr hadde lenge store planer for en batterifabrikk i Mo i Rana. Foto: NTB

Vurderer salg av fabrikk i Norge

I selskapets oppdaterte plan som ble presentert fredag nevnes det at selskapet vil søke etter innvannende og strategiske alternativer for Giga Arctic-fabrikken, i tillegg til nedstrømsaktiviteter som kan inkludere fabrikken i Mo i Rana.

I mai kommuniserte Freyr at det hadde fått henvendelser fra mulige kjøpere av Giga Arctic-fabrikken i Mo i Rana, etter at det ble besluttet å legge satsingen på is i fjor høst.

Freyr hadde lenge store planer om en storskala batterisatsing i byen, og avgjørelsen fikk store reaksjoner fra lokalmiljøet som hadde ventet et økonomisk oppsving som følge av selskapets investeringer.

Før beslutningen om å pause Giga Arctic fabrikken i Mo i Rana hadde Freyr investert 4 milliarder kroner i de to fabrikkene på stedet. Begrunnelsen for å legge planene på is var at myndighetene i Norge og Europa ikke støttet batteriindustrien på lik linje som USA har gjort med subsidiepakken Inflation Reduction Act, ofte omtalt som «IRA». Derfor har Freyr valgt å satse på batteriproduksjon i den amerikanske delstaten Georgia.

Byttet toppsjef

I mai i år vendte medgrunnlegger og styreleder Tom Jensen tilbake til rollen som adm. direktør i Freyr Battery. Birger Steen går av, og trakk seg umiddelbart fra sine styreverv. Han hadde da vært Freyrs sjef i ti måneder.

Til Finansavisen avviste Steen at han gikk av fordi han ikke lenger har tro på batteriprosjektet.