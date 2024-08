Våpenaksjer faller

Europeiske våpenaksjer sank mandag, etter at Frankfurter Allgemeine Zeitung meldte at Tysklands føderale myndigheter ikke lenger vil bidra med militær støtte til Ukraina. Endringen skyldes at det ikke er nok penger tilgjengelig i statsbudsjettet. Finansminister Christian Lindner hevder imidlertid at midlene kan tas fra konfiskerte russiske eiendeler. Aksjer som Saab, Rheinmetall og BAE Systems stupte i morgentimene, men hentet senere inn mye av det tapte. Mandag ettermiddag var de likevel ned med 1-6 prosent.

De brede børsindeksene fortsatte uansett å stige, både i Europa og USA. Enkelte uventet sterke makrorapporter har bidratt til at mesteparten av fallet som startet for rundt en måned siden nå er reversert. De fleste meglerhusene hevder følgelig at «faren er over» og at ytterligere børsoppgang ligger i kortene.

Det er verdt å merke seg at både august og september typisk er dårlige måneder i aksjemarkedet. I tillegg har Shillers P/E, som måler prisingen av S&P 500 i forhold til et inflasjonsjustert tiårig inntjeningssnitt, nådd skyhøye 35,8. Nivået er bare 19 prosent mindre enn rekorden fra desember 1999 og mer enn det dobbelte av det historiske gjennomsnittet. Multiplen er dessuten høyere enn rett før børskrakket i 1929.

Mange av verdens smarteste investorer har allerede posisjonert seg mer defensivt. Warren Buffett dumpet aksjer for nesten 20 milliarder dollar i andre kvartal, og Berkshire Hathaways kontantbeholdning tilsvarer nå nesten 30 prosent av konsernets børsverdi.

Stanley Druckenmiller, som var George Soros' høyre hånd i legendariske Quantum Fund, solgte 64 prosent av sine Microsoft-aksjer og økte samtidig sin eksponering mot eiendomssektoren. Også dagligvareprodusenten Philip Morris ble tatt inn i porteføljen.

I IT-sektoren er Michael Burry bare «bull» på kinesiske Alibaba, Baidu og JD.com. «Bjellesauen», som tjente rått på finanskrisen i 2008-2009, er også tungt inne i forsikring, helsetjenester og næringseiendom. Han har derimot solgt seg ut av et gullfond.