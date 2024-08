Hexagon vil hente 300 millioner

Hexagon Composites har etter børsslutt tirsdag lansert en rettet emisjon på 300 millioner kroner. I den forbindelse er DNB Markets engasjert – som eneste tilrettelegger.

Tegningskursen er ikke fastsatt på nåværende tidspunkt, fremgår det av en børsmelding.

Tirsdag endte Hexagon Composites-aksjen opp 0,3 prosent til 39,25 kroner. Den er opp 36 prosent så langt i år.

Provenyet fra emisjonen skal brukes på å sikre fleksibilitet til å slå til på spesifikke oppkjøpsmuligheter, styrke arbeidskapitalen til å støtte vekstplanene for Hexagon Agility-virksomheten samt å opprettholde muligheten til å støtte Hexagon Purus.

I tillegg vil det benyttes til å holde den langsiktige netto rentebærende gjelden lavere enn tre ganger ebitda-resultatet seneste 12 måneder.

Resultathopp ga kursfest

I forrige uke la Hexagon Composites frem rapport for andre kvartal. Her fremgikk det at selskapet endelig har fått skikk på marginene.

Samtidig uttrykte konsernsjef Jon Erik Engeset at han er sikker på at Hexagon Composites når sine 2025-mål. «Kanskje vi til og med overleverer,» sa Engeset.

Selv trakk han frem en 25 prosents økning i driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) som andre kvartals høydepunkt.

Kvartalstallene sendte først Hexagon Composites-aksjen opp 4,6 prosent på offentliggjøringsdagen torsdag, etterfulgt av en ny kursoppgang på 8,4 prosent fredag, da flere analytikere oppjusterte kursmålene sine for aksjen.