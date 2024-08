Det heleide datterselskapet BMO Entreprenør er tildelt en ny kontrakt av Bane Nor verdt rundt 70 millioner kroner, melder industrikonsernet Endúr onsdag.

– Vi er glade for å melde om denne tildelingen, da Bane Nor er en viktig kunde for oss og prosjektet passer perfekt med BMOs kjernekompetanse innen rehabiliteringssektoren, sier Aleksander Rød, daglig leder i BMO, i meldingen.

Kontrakten omfatter utskiftning av to jernbanebroer i Oslo-regionen. Arbeidene ventes å starte opp nå i tredje kvartal. Byggeperioden estimeres til 15 måneder.

Les også Store salg av eiendeler, likevel presset likviditet Til tross for massive nedsalg med store gevinster, har likviditeten vært hardt presset i Otterlei Group.

«BMO har gjennomført flere lignende prosjekter med suksess de seneste årene, og både prosjektomfanget og kontraktsformen er kjent for selskapet,» heter det i børsmeldingen.

Opp 50 prosent

Endúr offentliggjør sine finansielle resultater for andre kvartal og første halvår torsdag 22. august.

Nylig oppjusterte Arctic kursmålet for Endúr-aksjen fra 60 til 65 kroner med en gjentatt kjøpsanbefaling.

Onsdag stiger den rundt 1 prosent, og hittil i år har den steget rundt 50 prosent.