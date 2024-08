Se direkte klokken 09.00 her.



Vow er i en posisjon hvor de for å unngå brudd på låneavtalen med DNB er nødt til å hente frisk kapital, kommer det frem i en børsmelding torsdag morgen. Selskapet vil hente minimum 125 millioner med et mål om opptil 150 millioner.

DNB Markets og Pareto Securities er engasjert som rådgivere.

«Vi har gjennomført innledende sonderinger i markedet og fortsetter å utforske muligheten for å hente inn ny egenkapital for å oppfylle det nødvendige kravet om styrking av selskapets balanse. Selskapet vurderer også andre muligheter for å styrke sin finansielle posisjon», heter det i meldingen.

Selskapet trenger nye vilkår i sitt eksisterende DNB-lån på 575 millioner kroner. Etter diskusjoner med långiver skal det tilbakebetales 42,5 millioner kroner ut året.

«Vi anser ikke en egenkapitalinnhenting i år som usannsynlig», sa SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss i mai.

Pengesekken snart tom

Samtidig har selskapet, som designer og produserer miljøteknologi for håndtering av avfall til cruise- og landbasert industri, lagt frem tall for første halvår 2024.

Der kommer det frem at 56,2 millioner kroner gikk til tilbakebetaling av lån. Omsetning endte på 485 millioner og driftsresultatet kom inn på minus 1,9 millioner. Resultatet før skatt viste et tap på 37,6 millioner kroner.

Kontantbeholdningen ved periodens slutt var 42,5 millioner kroner.

Selskapet har lenge vært i trøbbel. Allerede i januar ble det sendt ut permitteringsvarsler. Siden har pengene rent ut og de siste månedene har selskapet gjennomført kostnadstiltak med anslåtte årlige kostnadsbesparelser på mellom 40 til 50 millioner kroner for regnskapsåret 2024, sammenlignet med 2023.