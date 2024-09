2024 føyer seg inn i rekken av tøffe år for Boeing, men Wells Fargo-analytiker Matthew Akers mener det er mye mer smerte i vente. I en oppdatering nedgraderer han aksjen fra nøytral- til undervekt, og kutter kursmålet fra 185 til 119 dollar, melder CNBC.

Dermed ser Akers 31,5 prosent nedside fra fredagens sluttkurs på 173,74 dollar. Aksjen som er ned drøye 33 prosent så langt i år reagerer ned over 3 prosent i tirsdagens førhandel på Wall Street.

«Vi ser fri kontantstrøm/aksje toppe ut innen 2027, ettersom kostnader knyttet til flyutvikling motvirker videre produksjonsvekst – samtidig som en emisjon sannsynligvis vil gi ytterligere utvanning», skriver analytikeren tirsdag.

All cash går til gjeld

Han tror ifølge kanalen også at estimatene for fri kontantstrøm vil ligge 15-20 prosent under konsensus i 2026 og -27.

SPÅR KURSFALL: Boeing-analytiker Matthew Akers i Wells Fargo. Foto: LinkedIn

«Vi tror Boeing hadde en generasjonsmulighet for fri kontantstrøm dette tiåret, drevet av økt produksjon av modne fly og lavt investeringsbehov. Men etter omfattende forsinkelser og tilleggskostnader, ser vi nå en voksende kontantstrøm til produksjon møte en ny investeringssyklus for fly – noe som vil begrense fri kontantstrøm om noen år», fortsetter Akers.

Wells Fargo-analytikeren bemerker ifølge CNBC videre at flyprodusenten har 45 milliarder dollar i netto gjeld på balansen og at «all kontantstrøm frem til og med 2030» vil gå med på å betale ned denne gjelden.

Et annus horribilis

Utfordringene hoper seg altså opp for Boeing. 2024 begynte med at vinduspanelet på et Alaska Airlines-fly av typen 737 Max-9 løsnet kort tid etter avgang på 16.000 fot. De amerikanske luftfartsmyndighetene (FAA) beordret å sette flytypen på bakken , og senere i januar fant Alaska Airlines og United Airlines flere løse bolter på sine fly.

LØSNET I LUFTEN: Vinduspanelet på et Boeing 737 MAX 9-fly tilhørende Alaska Airlines. Foto: NTB

Kritikken har haglet, og avtroppende Boeing-sjef Dave Calhoun ble da han møtte til høring i Senatet i sommer møtt med påstander om at selskapet hensynsløst prioriterer profitt, presser sikkerhetsgrenser og ignorerer sine ansatte.

I juli inngikk Boeing en avtale med USAs justisdepartement etter en granskning av de to 737 Max-flystyrtene tilbake i 2018 og 2019. Etterlatte har krevd at Boeing må straffeforfølges. Ifølge forliket måtte Boeing betale en bot på 243,6 millioner dollar.

Fly stupte 100 meter

I august ble det kjent at FAA krever inspeksjon av Dreamliner-flyene etter en hendelse med et pilotsete i mars der et Latam Airlines-fly brått stupte over 100 meter og skadet over 50 passasjerer.

STUPTE 100 METER: Dette Boeing 787 Dreamliner-flyet tilhørende Latam Airlines. Foto: NTB

Videre måtte Boeing i sommer stoppe testflyvninger av den lenge forsinkede 777-9-modellen, som venter på sertifisering etter at en komponent mellom motoren og flystrukturen ble identifisert som skadet under en kontroll. Styreleder Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum i den største 777-9-kunden Emirates uttalte i mai at han ikke så for seg en sertifisering før i første kvartal 2025.

Dette henger nå trolig i en tynn tråd for Boeing, som siden 2020 har tapt nesten 25 milliarder dollar.