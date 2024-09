Vil betale ut 60 prosent til aksjonærene

Se sendingen fra kapitalmarkedsdagen live her.



– Elopak vil levere vekst over markedsnivå ved å realisere globale vekstmuligheter, styrke lederskapet i våre kjernemarkeder, og utnytte skiftet mot plast, med mål om å bli et selskap med en omsetning på 2 milliarder euro innen 2030, sier konsernsjef Thomas Körmendi i Elopak i forbindelse med kapitalmarkedsdagen.

For de kommende tre til fem årene har Elopak som mål å levere:

Utbyttbetalinger på 50–60 prosent av normalisert nettoresultat

4–6 prosent årlig organisk inntektsvekst

15–17 prosent justert EBITDA-margin

Stort utbytte

Emballasjeprodusenten fikk et resultat før skatt på 25,2 millioner euro i andre kvartal, mens omsetningen endte på 288,4 millioner euro, mot 278,1 millioner euro i samme periode året før. Organisk inntektsvekst landet på 3,8 prosent, mens justert EBITDA-margin var 15,2 prosent.

I mai ble det utbetalt et utbytte på 1,46 kroner pr. aksje, tilsvarende 34,4 millioner euro, for 2023. Med et resultat på 68 millioner euro i fjor, tilsvarer det en utbyttebetaling på rett over 50 prosent av resultatet.

En viktig driver for veksten som forespeiles er den nye fabrikken i USA.

– Som markedsleder innen fiberbasert emballasje, er Elopak godt posisjonert til å dra nytte av økte reguleringer og økende bærekraftbevissthet blant kunder og forbrukere, legger Körmendi til.

Positive analytikere

Analytikerkorpset er samstemte om at de finansielle detaljene som ble lagt frem på kapitalmarkedsdagen var positive.

«Vi forventer at konsensus for 2024–2026 vil øke med 1–4 prosent på grunn av en noe mer optimistisk marginguiding sammenlignet med konsensusestimatene og selskapets tidligere finansielle mål fra 2021, delvis oppveid av lavere guiding for topplinjevekst», skriver DNB Markets-analytiker Niclas Gehin.

Han mener en kursoppgang på mellom 1 og 4 prosent over markedet er berettiget onsdag, gitt at markedet er svakt på nåværende tidspunkt.

«Elopak går fra å være et selskap som vokser i takt med brutto nasjonalprodukt til et selskap med strukturelle vekstdrivere, med det amerikanske markedet som åpner seg og ytterligere potensial i fremvoksende markeder», skriver SEB-analytiker Håkon Fuglu i en oppdatering.