US Steel-sjef David Burritt truer med nedleggelse av fabrikker og flytting av hovedkontoret fra Pittsburgh, Pennsylvania hvis Nippon Steel-oppkjøpet kollapser, skriver Wall Street Journal.

Nippon Steel bød i desember i fjor 14,1 milliarder dollar i kontanter for US Steel og fikk grønt lys fra aksjonærene i vår. Japanerne har lovet å investere nær 3 milliarder dollar i oppgradering av de eldre fabrikkene i Gary, Indiana og Mon Valley Works ved Pittsburgh hvis transaksjonen går gjennom.

Burritt karakteriserer denne oppgraderingen som kritisk for konkurransedyktighet og opprettholdelse av arbeidsplasser. Nippon har uttalt at selskapet vil avstå fra å si opp ansatte på timesbasis til og med 2026.

– Vi kommer ikke til å oppgradere hvis avtalen ikke går gjennom. Jeg har ikke pengene, sier konsernsjefen i et intervju med avisen.

Harris snakket aksjen ned

Intervjuet fant sted i kjølvannet av mandagens uttalelser fra Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris om at US Steel bør eies og drives av amerikanere. Sittende president Joe Biden, Republikanernes presidentkandidat Donald Trump og flere kongressmedlemmer har også erklært motstand mot avtalen, i likhet med fagforeningen United Steelworkers.

– Motstanden er forvirrende, fortsetter Burritt.

Som Biden tidligere i år ga ikke Harris eksplisitt uttrykk for at hun vil blokkere avtalen, men uttalelsene hennes ble ifølge Wall Street Journal bredt tolket som nok et hinder for US Steel hvis hun vinner valget og den regulatoriske gjennomgangen av avtalen havner i fanget på en ny administrasjon.

Aksjen falt 6 prosent i ordinær handel på Wall Street tirsdag, men stiger drøye prosenten i førhandelen så langt i onsdagens førhandel.

Flytter produksjon sørover

Høyere stålpriser har de siste årene bidratt til å sende US Steel-resultatene i pluss igjen etter et magert tiår frem til 2020, men svak etterspørsel fra industrisektoren legger nå nytt press på marginene. Analytikere ser ifølge avisen for seg en heller laber ståletterspørsel de nærmeste årene.

Både Nippon Steel og US Steel bruker smeltet jernmalm som innsatsfaktor, men om oppkjøpet feiler vil US Steel ifølge konsernsjef Burritt fortsette å flytte mer produksjon til den mindre kapitalintensive Arkansas-fabrikken som produserer nytt stål fra smelting av skrap. Da vil Mon Valley-anlegget ligge tynt an.

– Hvis den fabrikken ikke klarer seg frem til neste tiår, hvorfor skulle vi bli der? Ettersom mer produksjon flyttes til sør, vil vi sannsynligvis flytte hovedkvarteret dit også, sier han.

US Steel skal onsdag samle sine ansatte i Pittsburgh for å fremme fordelene med Nippon Steel-avtalen. I flere måneder har den japanske stålprodusenten, verdens fjerde største, ifølge Wall Street Journal fridd til folkevalgte og fagforeningsledere i et så langt heller fåfengt forsøk på å bygge støtte.