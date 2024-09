Henrik Badin, via investeringsselskapet Badin Invest Limited, ble tvunget til å selge ytterligere 1,08 millioner aksjer i Vow torsdag. Tidligere denne uken måtte han også selge aksjer på mandag, tirsdag og onsdag.

Totalt har Badin solgt aksjer til en verdi av omtrent 10,5 millioner kroner. Etter salgene sitter han igjen med i underkant av 6 millioner aksjer i Vow.

– Håper ikke alt blir solgt

Til tross for de utfordringene selskapet står overfor, deltok Badin på Pareto-konferansen torsdag, hvor han for første gang uttalte seg om tvangssalget.

– Det har vært mye mediedekning som ikke handler om selskapet. Jeg er ikke her for å snakke om det, men har tre kommentarer. Badin Invest selger aksjer. Det er i mot min vilje og utenfor min kontroll, sa Vow-sjefen under sin presentasjon på Holmenkollen.

– Jeg håper ikke alle aksjene blir solgt, la han til.

Aksjene ble tvangssolgt av Badins bank etter at aksjekursen stupte, noe som førte til at banken ikke lenger hadde den nødvendige sikkerheten.