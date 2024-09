Forhandlingsvilje senker våpenaksjer

Europeiske våpenaksjer gjorde det elendig tirsdag, som følge av rykter om at flere av Ukrainas allierte vurderer fredsforhandlinger med Russland. Saab, Thales, Rheinmetall og BAE Systems sank med 4-6 prosent, mens nedturen for Dassault Aviation og Leonardo ble på 3-4 prosent.

I USA var Microsoft-kursen opp med rundt 1 prosent ved firetiden. Konsernet jekket opp sitt kvartalsvise utbytte med nesten 11 prosent og vedtok tilbakekjøp av egne aksjer for opptil 60 milliarder dollar.

En annen teknologiaksje, Intel, steg med 3 prosent. Konsernet skal opprette et eget datterselskap for virksomheten som tilvirker halvledere fpr eksterne kunder. Grepet skal blant annet gjøre det mulig å hente inn separat finansiering – og på sikt kanskje børsnotere eller selge denne biten. I tillegg skal Intel kvitte seg med en del av sitt eierskap i Altera, som lager komponenter for programmerbar logisk styring (PLS).

For øvrig var det knyttet spenning til tirsdagens amerikanske detaljhandelstatistikk, og ved første øyekast overrasket fasiten positivt. En svekkelse på 0,2 prosent fra juli til august var ventet, men i stedet økte omsetningen med 0,1 prosent. Også ekskludert bilsalget utgjorde den månedlige veksten 0,1 prosent, men her hadde ekspertene sett for seg en økning på 0,2 prosent.

I eurosonen peker stadig flere piler derimot nedover. En indeks basert på Zew Institutes spørreundersøkelser sank i september langt mer enn ventet, til det laveste nivået på elleve måneder. Mer enn 60 prosent av de 350 økonomi- og finansmedarbeiderne som deltok forventer null økonomisk vekst i de neste seks månedene.

Derivatmarkedet tolket de nye nøkkeltallene som «duete», og kalkulerer nå en 63 prosent sannsynlighet for at Fed kutter renten med et halvt prosentpoeng onsdag. Dette er opp fra 62 prosent mandag ettermiddag og bare 34 prosent for en uke siden. Endringen bidro til at de fleste europeiske og amerikanske børsindeksene var opp ved firetiden.