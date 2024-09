Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kjent som TSMC, og Samsung Electronics - to av verdens største produsenter av chips - skal være i samtaler med De forente arabiske emirater (FAE) for å undersøke mulighetene for å bygge «megafabrikker» i Midtøsten, skriver Wall Street Journal (WSJ).

Avisen viser til ikke-navngitte kilder som skal ha kjennskap til samtalene og strategiene som blir foreslått.

Ifølge WSJ skal toppsjefer i TSMC og Samsung Electronics nylig ha vært på besøk i landet. Blant annet skal TSMC skal ha diskutert planer for fabrikkomplekser som skal være sammenlignbare med noen av selskapets største og mest sofistikerte anlegg i Taiwan, der selskapet produserer noen av verdens beste integrerte kretser, som blant annet brukes i produkter knyttet til kunstig intelligens.

Statlig finansiering

I de innledende betingelsene som diskuteres, skal prosjektene bli finansiert av FAE via det statlige investeringsselskapet Mubadala. Det bredere målet skal være å øke den globale chip-produksjonen og bidra til å dempe chip-priser uten å skade lønnsomheten til produsentene, ifølge WSJ.

Avisen skriver at prosjektene som diskuteres kan involvere fabrikker som til sammen kan koste over 100 milliarder dollar.

Diskusjonene er imidlertid fremdeles i en tidlig fase, og det er verdt å bemerke at planene står overfor flere hindringer som kan føre til at planene ikke blir realisert.

En av bekymringene er at produksjonen av chips krever store mengder med svært rent vann, som brukes til skylling av silisiumskivene kretsene blir lagt på. Mye av vannet i FAE blir produsert ved avsalting av sjøvann, og vil derfor kreve svært mye rensing.

En annen bekymring er knyttet til tilgjengeligheten til ingeniørtalent for å bemanne kjempefabrikkene.

Les også «Verdens viktigste selskap»: Ny sterk salgsvekst Inntektene føk opp 33 prosent i august, til over 84 milliarder kroner. Måneden før var veksten imidlertid enda større.

Vil bli teknologisenter

FAE har intensivert satsingen på å etablere seg som et globalt senter for avansert teknologi og kunstig intelligens.

LAndet har tidligere investert i chip-bransjen ved å ta kontroll over produksjonen til Advanced Micro Devices i 2008, som en del av en utskillelse. Det var den gang samtaler om et potensielt chip-anlegg i FAE som aldri ble realisert. Selskapet som ble skilt ut, kalt GlobalFoundries, ble børsnotert i USA i 2021.

Tidligere har USA og Kina knivet om teknologisatsingen i landet, der USA er bekymret for Kinas innflytelse i FAE, og at landet skal selge avanserte AI-chips til Kina.